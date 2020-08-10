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2021 yılı JSPS'ye başvuru süresi uzatıldı

2021 yılı Uzman Erbaşlıktan Astsubay Çavuşluğa geçiş sınavına başvuru süresi uzatıldı
 10 Ağustos 2020 18:33
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2021 yılı JSPS'ye başvuru süresi uzatıldı

Uzman Erbaşlıktan Astsubay Çavuşluğa geçiş sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van ve Erzurum illerinde yapılacak.

Başvurular 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sonlanacak.

Bu sınavla ilgili adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde belirlendi.

A. Bu bentteki şartları sağlayan uzman erbaşlardan, Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı , Astsubay Çavuşluğa naspedilir.

1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından mezun olmak

2. Başvuru tarihinde 4.hizmet yılını tamamlamış, 8. hizmet yılını bitirmemiş olmak

3. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak

4. Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren en az bir yıl sicil almış ve almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması , sicil tam notunun yüzde 80 ve daha yukarısında olmak

5. Genel Kültür, mesleki bilgi, karakter ve ahlak bakımından Astsubaylığa layık olduğuna ilişkin olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında nitelik belgesi olumlu düzenlenmiş olmak

6. 08/10/1986 tarihli ve 11092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde aranan sağlık niteliklerine haiz olmak

7. Tabi tutulacakları temel askerlik ve Astsubaylık anlayışı kazandırma eğitiminde başarılı olmak

B. Aşağıda şartları haiz olan uzman erbaşlardan; Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, Astsubay meslek yüksekokullarında verilecek öğrenim ve eğitimi müteakip Astsubay Çavuş naspedilirler.

1. Astsubay meslek yüksekokulunun bağlı olduğu Jandarma Genel Komutanlığı tarafından onaylanan sivil lise veya dengi okullardan mezun olmak

2. Muvazzaf Astsubay olmaya istekli olmak

3. Uzman Erbaş olarak en az bir yıl hizmet etmek

4. Sözleşme süresi içinde müracaatta bulunmak

5. Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını doldurmamış olmak

6. 16/10/2003 tarihli ve 25262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Astsubay meslek yüksekokulları yönetmeliği ile usul ve esasları yürürlüğe konulacak yönergede belirlenen Astsubay meslek yüksekokuluna girmek için tabi olacağı sınavda ve gerek görülmesi halinde yapılacak mülakat sınavında başarılı olmak

7. Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavına müracaat tarihi esnasında uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde 80 ve daha yukarısında olmak

8. Genel Kültür, mesleki bilgi, karakter ve ahlak bakımından Astsubaylığa layık olduğuna ilişkin olarak, sıralı sicil üstlerince hakkında nitelik belgesi olumlu düzenlenmiş olmak

9. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre askeri öğrenci adaylarında aranan sağlık niteliklerine haiz olmak

C. Uzman Erbaş statüsünü sona erdirecek suçlardan gözetim altına alınanlar, tutuklananlar veya taksirli suçlar hariç olmak üzere haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince astsubaylığa geçirilmek için sınava alınmazlar. Hazırlık soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya yargılama neticesinde beraat etmeleri halinde diğer şartlara haiz olmaları şartıyla sınava kabul edilirler.

Ç. Seçme sınavında başarılı olmak ve başarı sıralamasında belirlenen kontenjan içersinde yer almak

D. Başvurduğu tarih ve öğrenime başlayacağı süre içerisinde herhangi bir nedenle uzman erbaş statüsünü kaybetmemek

E. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen sağlık niteliklerine haiz olmak ve yapılacak sağlık muayenesinde müracaat ettiği sınıfla ilgili Sağlam, Jandarma Astsubay olur raporu almak

F. Müracaat tarihinden sonra astsubay olabilmek için gerekli olan şartları değişen personelin durumları birlik komutanlıklarınca vakit geçirilmeden ilgili belgelerle birlikte Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir

G. Astsubay adayı olabilme koşullarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar öğrenime başlamış olsalar bile kursla ilişikleri kesilir.

Ğ. Hakkında olumsuz veya yetersiz nitelik belgesi tanzim edilen uzman erbaşlara sınava girmelerinin uygun görülmediğine dair yazı tebliğ edilerek kıt'a özlük dosyalarında 5 yıl süreyle saklanacaktır.
Memurlar.Net
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