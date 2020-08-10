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Düğünde havaya ateş açıldı, mahalle muhtarı açığa alındı

Gaziantep'te düğünde havaya ateş açılmasıyla ilgili bir mahalle muhtarının açığa alındığı bildirildi
 10 Ağustos 2020 18:55
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Düğünde havaya ateş açıldı, mahalle muhtarı açığa alındı

Gaziantep'te düğünde havaya ateş açılmasıyla ilgili bir mahalle muhtarının açığa alındığı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya mecralarında bir kişinin çeşitli silahlarla düğünde havaya ateş açtığı görüntüler incelendi.

Görüntülerin kentteki bir düğünde çekildiğinin anlaşılması üzerine başlatılan tahkikat sonucunda Oğuzeli ilçesinde Y.T. isimli mahalle muhtarı açığa alındı, soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı
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