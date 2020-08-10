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60 yaş ve üstü aktif hasta sayısının en yüksek olduğu iki il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip.
 10 Ağustos 2020 20:59
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60 yaş ve üstü aktif hasta sayısının en yüksek olduğu iki il

Sağlık Bakanlığı 10 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, 5 bin 858 can kaybı oldu.

Son 24 saatte 1211 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 224 bin 970 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;'Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip. ' ifadelerini kullandı.

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