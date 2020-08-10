Şehit özel harekat polisleri son yolculuklarına uğurlandı
|10 Ağustos 2020 19:16
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Hakkari'de şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar'ın cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.
Şehit Kısar'ın (52) cenazesi ilk olarak askeri uçakla Muğla'ya getirildi.
Dalaman Havalimanında düzenlenen törene, şehidin yakınları, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu ve silah arkadaşları katıldı.
Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.
Bu sırada güçlükle ayakta duran şehit yakınlarına polisler destek oldu.
Kısar'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Antalya'nın Kaş ilçesine uğurlandı.
Kınık Mahallesi'ndeki annesinin evine getirilen cenaze, helallik alındıktan sonra Kınık Merkez Camiye'ye getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Kısar, Kınık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, İbrahim Aydın, CHP Milletvekili Aydın Özer, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit olmuştu.
Şehit polis Osman Gül Andırın'da toprağa verildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Ağaçlı köyü yakınlarında Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memurlarından Osman Gül, memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya köyünde toprağa verildi.
Hakkari'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Osman Gül için ilk tören Hakkari'de yapıldı. Ardından Kahramanmaraş'a getirilen şehit Osman Gül için Kahramanmaraş ve Andırın ilçesinde de tören yapıldı. Şehidin cenazesi daha sonra baba evi olan Andırın ilçesine bağlı Bulgurkaya Mahallesi'ne getirildi. Baba evine getirilen şehit polis memuru Osman Gül için burada helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından Bulgurkaya Mahallesi mezarlığına defnedildi. Bekar olduğu öğrenilen Gül'ün cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, çevre ilçelerin kaymakamları, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, askeri yetkililer, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
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