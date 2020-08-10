Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
6 metre derinliğindeki su deposuna düşen muhtar yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, temizlemek istediği köyün su ihtiyacının karşılandığı depoya düşerek yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.
|10 Ağustos 2020 20:02
|Yazdır
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, temizlemek istediği köyün su ihtiyacının karşılandığı depoya düşerek yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.
Çiçekpınar köyünün muhtarı Yılmaz Gonca (60), köyün su ihtiyacının karşılandığı 6 metre derinliğindeki depoyu temizlerken dengesini kaybetti.
Depoya düşen muhtarın yaralandığını fark eden köy sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla depodan çıkarılan Gonca, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Patronunun 75 bin liralık çekini bozdurup, arkadaşlarıyla kaçtı
10 Ağustos 2020 20:57
|Camideki kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
10 Ağustos 2020 20:38
|Muğla'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
10 Ağustos 2020 20:24
|KTÜ Farabi Hastanesi'ndeki yangın paniğe neden oldu
10 Ağustos 2020 20:23
|Nüfus memurlarından inanılmaz sahtekarlık
10 Ağustos 2020 18:48
|Eski nişanlısının nişan törenini basan şahıs tutuklandı
10 Ağustos 2020 16:46
|5 kişinin öldüğü kazanın ilk raporu çıktı
10 Ağustos 2020 16:32
|Hem kendini hem de beraber yaşadığı kadını benzinle yaktı
10 Ağustos 2020 16:19
|İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu: 20 kişi yakalandı
10 Ağustos 2020 14:39
|Karakol komutanı 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
10 Ağustos 2020 12:25