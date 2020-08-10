Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor
Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
|10 Ağustos 2020 20:22
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Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 9 Ağustos Pazar günü saat 03.05'te bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan 32 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
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