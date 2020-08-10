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KTÜ Farabi Hastanesi'ndeki yangın paniğe neden oldu
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde çıkan yangın, paniğe neden olurken yangında ölen yada yaralanan olmadı.
|10 Ağustos 2020 20:23
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde çıkan yangın, paniğe neden olurken yangında ölen yada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, hastanenin ameliyat bölümünde bulunan soyunma kabininde bugün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken, ameliyathanenin bulunduğu bölümde yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri oluşan dumanı tahliyeye çalışırken, ameliyat olacak olan hastalar da yoğun duman nedeniyle başka ameliyathaneye alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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