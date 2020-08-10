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Muğla'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
|10 Ağustos 2020 20:24
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Yayladont mevkiinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Ali D. yönetimindeki 48 S 2519 plakalı servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada işçilerden Özgür Gezer hayatını kaybederken, biri ağır 12 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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