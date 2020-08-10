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FETÖ'den ihraç edilen bir uzman çavuş tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski uzman çavuş tutuklandı.
 10 Ağustos 2020 20:31
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FETÖ'den ihraç edilen bir uzman çavuş tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski uzman çavuş tutuklandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçe genelinde aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan arandığı tespit edilen F.K, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edilen ve bir süre önce TSK'den ihraç edildiği belirtilen eski uzman çavuş F.K, tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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