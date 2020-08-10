Camideki kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
|10 Ağustos 2020 20:38
|Yazdır
BURSA'nın İnegöl ilçesinde girdikleri camide dini kitapları yırtıp yere atan ve ses tesisatını bozan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Üçevler Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerideki dini kitapları yırtarak yere atıp, ses tesisatını bozdu. Şüpheliler, daha sonra kaçtı. İkindi namazı için camiye gelen imam Bahşi Irmak'ın içerisini dağınık görmesi üzerine ortaya çıkan olay için polis ekipleri harekete geçti. Polisler camiye zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay sonrası ses tesisatı zarar gören camide ise ikindi namazı için ezan okunamadı. Cami imamı Bahşi Irmak konuyla ilgili, "Öğle namazını kıldık dışarı çıktık. Eve gittikten sonra ikindi namazına geldim. Anfiler düşmüş, kitaplar yere serilmiş. Sonra 155?i aradım ekipler geldi. Dini kitaplar dağıtılmış. Hoş bir şey değil, olmaması lazım. Ses sistemi gitti, ses sistemi ikindi namazında çalışmadığı için ezan okunmadı, cemaat namaz kılmadı" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Patronunun 75 bin liralık çekini bozdurup, arkadaşlarıyla kaçtı
10 Ağustos 2020 20:57
|Muğla'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
10 Ağustos 2020 20:24
|KTÜ Farabi Hastanesi'ndeki yangın paniğe neden oldu
10 Ağustos 2020 20:23
|6 metre derinliğindeki su deposuna düşen muhtar yaralandı
10 Ağustos 2020 20:02
|Nüfus memurlarından inanılmaz sahtekarlık
10 Ağustos 2020 18:48
|Eski nişanlısının nişan törenini basan şahıs tutuklandı
10 Ağustos 2020 16:46
|5 kişinin öldüğü kazanın ilk raporu çıktı
10 Ağustos 2020 16:32
|Hem kendini hem de beraber yaşadığı kadını benzinle yaktı
10 Ağustos 2020 16:19
|İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu: 20 kişi yakalandı
10 Ağustos 2020 14:39
|Karakol komutanı 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
10 Ağustos 2020 12:25