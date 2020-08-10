Zaman Gazetesi eski binası Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor
FETÖ'nün kapatılan Yenibosna'daki eski Zaman Gazetesi binasının Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası olacağı belirtildi. Binaya "Bakırköy Adliyesi Ek Bina" tabelası asıldı.
|10 Ağustos 2020 20:52
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İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan ve KYK kararıyla TMSF'ye devredilen FETÖ'ye ait Zaman Gazetesi binası Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor.
Yeni adliye binası için teslim alma ve dönüştürme çalışmaları sürerken "Bakırköy Adliyesi Ek Bina" tabelası binanın girişine asıldı.
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