Patronunun 75 bin liralık çekini bozdurup, arkadaşlarıyla kaçtı
|10 Ağustos 2020 20:57
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Antalya'da, organizasyon şirketi sahibi Emre D.'nin nakite çevirmesi için verdiği 75 bin liralık çeki banka şubesinde bozduran çalışan A.B.K., parayı paylaştığı 4 arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'ndaki banka şubesi önünde meydana geldi. Antalya'da organizasyon şirketi sahibi Emre D., 75 bin liralık çeki tahsil etmesi için çalışanı A.B.K.'ye verip, banka şubesi önünde beklemeye başladı. Bankadan 75 bin lirayı alan A.B.K., iddiaya göre şube çıkışında parayı 4 arkadaşına verdi. Ardından 'hırsız var' diye bağıran A.B.K. ile arkadaşları kaçarak, kayıplara karıştı.
Bankanın önünde aracında bekleyen Emre D., olaya şahit olunca şüphelilerin peşine düştü. Emre D., şüphelilerden birini polise yakalattı. Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, pantolonunun içinde bir miktar para bulundu. Polis, diğer 4 şüpheliye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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