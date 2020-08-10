Başkentteki taksilerde 'şeffaf panel' dönemi başlıyor
|10 Ağustos 2020 21:12
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Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, şeffaf panel uygulaması hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.
Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı üzerine, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulamayı başlattıklarını söyledi.
Başkentteki tüm taksicilerin telefonlarına SMS gönderildiğini anlatan Çalışkan, "Bu mesajlarda yer alan kodlarla bugüne kadar yaklaşık 500 taksici esnafımız şeffaf panel için başvuruda bulundu. Taksicilerimizin araçlarına randevu sistemi ile bu paneller takılmaya başlanacak." diye konuştu.
Çalışkan, taksici ile arka koltukta oturanların temasını engelleyen uygulamanın Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğunu, Türkiye'de ise ilk kez Ankara'da başlatıldığını aktardı.
Uygulamanın prototipini bir haftadır kullanan taksi şoförü Recep Erdem de "Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf paneli aracımıza taktı. Müşterilerimiz kendilerini daha güvende hissediyor, memnuniyetlerini diye getiriyorlar." dedi.
Camlara "Koronavirüse karşı korunaklıdır" etiketi
Şeffaf panelde, Beltema Sigorta'ya ait bilgilendirici logonun yanı sıra Başkent Mobil uygulamasının barkodu ve aracın plakası yer alacak. Aracın plakası görme engelliler için Braille alfabesi ile de yazılacak.
Aracın camlarına ise yine vatandaşları bilgilendirme amaçlı, üzerinde "Bu taksi koronavirüse karşı korunaklıdır" yazılı etiket yapıştırılacak. Müşteriler taksi ücretini bu panelin ortasında açılan bölmeden iletebilecek.
Uygulamadan faydalanmak isteyen taksiciler, "https://forms.ankara.bel.tr/taksi-covid" adresi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek.
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