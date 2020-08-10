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Yolun karşısına geçmek isteyen kadın canından oluyordu
Pendik'te trafik ışıklarında duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.
|10 Ağustos 2020 21:39
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İstanbul Pendik'te meydana gelen kazada yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Cumartesi Günü sabah saatlerinde Pendik Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan trafik ışıklarında duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerken kazayı gören sürücüler kadının yardımına koştu. Kaza anı bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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