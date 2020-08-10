Ateş Kara 'Topluma Güven Veren Hekim' ödülüne layık görüldü
|10 Ağustos 2020 21:48
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İstinye Üniversitesi tarafından "Pandemi Döneminde Habercilik" başlığıyla düzenlenen #istinyeli Ödülleri" kapsamında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Yeşim Sert Karaaslan'a "En Aktif Pandemi Muhabiri" ödülü verildi.
İstinye Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sene 3'üncüsü düzenlenen #istinyeli Ödülleri", Kongre Merkezi'ndeki törenle sahiplerini buldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve mart ayı itibarıyla Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini söyledi.
Salgın sürecinin asıl kahramanlarının sağlık çalışanları olduğunu dile getiren Karaöz, "Hemşirelerimiz, hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın önünde eğiliyorum. Asıl kahramanlar onlar. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm hemşire, eczacı ve doktorlara Allah rahmet eylesin.'' dedi.
Bu sürecin ikinci kahramanlarının medya çalışanları olduğunu vurgulayan Karaöz, ''Bizleri doğru bilgilendiren, bize bu virüsü tanıtan ve korunma yollarını anlatan programlar yapıldı. Karantina sürecinde televizyon başından ayrılamadık. Öğrencilerimize sorduk, 16 farklı kategoride ödüllerimizi hazırladık. Bu süreçte medyanın halkı doğru bilinçlendirdiğinin altını çizmek istiyorum." diye konuştu.
Rektör Karaöz'ün konuşmasının ardından öğrencilerin oylarıyla belirlenen ödüller takdim edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka Sayılarının Takip Edildiği En Güvenilir Mecra", Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara "Topluma Güven Veren Hekim", MFÖ "Toplumu Bilinçlendirme Projesi", AA sağlık muhabiri Yeşim Sert Karaaslan "En Aktif Pandemi Muhabiri" ödülüne layık görüldü.
Törende, çeşitli alanlarda gazeteci ve televizyonculara da ödüller sunuldu.
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