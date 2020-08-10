Yunanistan, Türkiye'ye karşı NATO'dan yardım arayışında
|10 Ağustos 2020 22:48
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Yunanistan, Türkiye'ye karşı NATO'dan yardım almaya çalışıyor.
Yunanistan, Türkiye'nin Meis Adası yakınlarında NAVTEX ilan ederek, bölgede Oruç Reis gemisi ile sismik araştırma yapacağını duyurmasının ardından NATO'dan yardım istedi. Yunanistan, Türkiye'ye bölgede yaptığı sismik araştırmaya son vermesi çağrısında bulundu. Akşam saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i telefonla arayarak, gelişmeler hakkında bilgi verdi. Miçotakis, Atina'nın konuya dair görüşlerini Stoltenberg'e iletti.
Görüşmenin ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Stoltenberg, "Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bugün Doğu Akdeniz'deki durumu görüştük. Doğu Akdeniz'deki durum müttefiklik ruhu ve dayanışması ile uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmelidir" ifadelerini kullandı.
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