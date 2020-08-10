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Rektör, mezun olan öğrencilerine 'temsili törenle' kep giydirdi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, salgın nedeniyle mezuniyet töreninden mahrum kalan öğrencilerine kampüste gerçekleştirdikleri sosyal mesafeli buluşmada kep giydirip onların mutluluklarına ortak oldu.
 10 Ağustos 2020 23:42
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Rektör, mezun olan öğrencilerine 'temsili törenle' kep giydirdi

Kovid-19 sürecinde öğrencilerinden ayrı kalan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, onlarla kampüste sosyal mesafe kuralları çerçevesinde buluşup hasret gideriyor, iptal edilen mezuniyet törenleri nedeniyle de bazılarına temsili törenle kep giydiriyor.

Yaklaşık 70 bin öğrencisi bulunan Ege Üniversitesi Bornova Yerleşkesi, Kovid-19'dan dolayı verilen zorunlu eğitim arası sırasında adeta sessizliğe büründü.

Öğrenciler bu dönemde eğitimlerini uzaktan on-line programlarla tamamladı. Öğrencilerle kurduğu iletişimle dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da bu ayrılık sürecinde sosyal medya kanalları ve bilgisayar ortamında yapılan canlı yayınlarla onlarla bir araya geldi.

Kampüse gelmek isteyen öğrencilerin isteklerini kırmayan Budak, sosyal mesafe kurallarına uyarak onlarla açık alanda buluşup hasret gideriyor.

Rektör Budak, Kovid-19 nedeniyle mezuniyet törenleri iptal edilen bazı öğrencilerin kep giyme arzusunu da sosyal mesafe kuralları doğrultusunda yerine getiriyor.

Öğrencilerine kampüste temsili törenle kep giydirip hatıra fotoğrafı çektiren Budak, salgın sonrası düzenlenecek mezuniyet törenlerini iple çekiyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AA muhabirine, dünyanın ve Türkiye'nin salgın sürecinde zor günler yaşadığını söyledi.

Öğrenci odaklı bir üniversite olma hedefi koyduklarını belirten Budak, "Öğrencisiz bir üniversite ve kampüsü düşünülemez. Kovid-19 sürecinde okullara ara verilmesiyle öğretim üyelerinden personellerimize kadar hepimiz kendimizi masum ve öksüz hissettik. Evlatlarımız bir anda tatile gitti ve bu süre çok uzadı. Onlar bedenen evlerinde olmalarına rağmen on-line olarak üniversitelerinden yine kopmadılar. Gençlerin sağlığı her şeyden önce gelir." dedi.

Eğitime verilen arada öğretim üyelerinin Kovid-19 aşısı konusunda çalışmalar yaptığını dile getiren Budak, diğer taraftan da Azerbaycan'daki doktorlara pandemi konusunda eğitimler verdiklerini ifade etti.

"Öğrencisiz kampüs çekilmiyor"

Türkiye'nin aldığı önlemler ve uyguladığı sağlık politikaları nedeniyle Kovid-19 sürecini oldukça başarılı yürüttüğünü vurgulayan Budak, şunları kaydetti:

"Biraz normalleşme sürecine girdik. Umuyoruz ki bu sonbahar döneminde salgını önemli ölçüde atlatırız. Öğrencilerimizle yine kampüste buluşmayı çok istiyorum. Süreç uzadıkça öğrencisiz kampüs çekilmiyor. Ögrencilerimizle kucaklaşmak istiyoruz. Öğrencilerimizi o kadar özledik ki onları inşallah davul zurnayla karşılamak istiyoruz. Öğrencilerimiz de bize ulaşarak, kampüse gelerek eğitimlerini örgün eğitim olarak almak istediklerini belirtiyor."

Budak, eğitimlerin on-line devam etmesi durumunda ise gerekli altyapı çalışmalarını yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bu yıl üniversitenin psikoloji bölümünden mezun olan Erkan Çelik de Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Uzaktan eğitim sisteminin bu süreçte etkili olduğunu belirten Çelik, "Sınavlarımıza girip okulumuzu tamamladık. Kovid-19 önlemleri kapsamında mezuniyet töreni olmadığı için içimiz biraz buruktu ama sağ olsun Rektörümüze ulaştık, bizi kırmadı. Arkadaşımla benim için ufak bir mezuniyet töreni yaptı. Çok mutlu oldum." dedi.

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun olan Mithat Aktaş ise kep giymeden mezun olduğu için üzüldüğünü ama Budak'a sosyal medyadan ulaşmalarının ardından bu isteklerini geri çevirmediğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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