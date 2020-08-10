1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturuldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kovid-19 virüsü taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Bu amaçla 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturduk
 10 Ağustos 2020 23:52
Yazdır
İstanbul'da 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturuldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya'nın başkanlığında, 39 ilçenin 3 ayrı grup halinde katıldığı "İl ve İlçe Filyasyon Kurulları" toplantıları, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantılara, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet müdürleri ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Toplantıda, İstanbul'da verilen dünyaya örnek salgın mücadelesinde büyük önem taşıyan filyasyon çalışmaları ele alındı.

- "Mücadelede filyasyon çalışmaları önem taşıyor"

Vali Yerlikaya, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada baş gösteren koronavirüs salgınının Türkiye'de tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana, Cumhurbaşkanı'nın talimatları, Pandemi Bilim Kurulu'nun öneri ve tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığının çalışmaları ve alınan önlemlerin yurt sathında 7 gün, 24 saat uygulanmasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının yoğun gayretleriyle dünyaya örnek bir mücadele verildiğini anlattı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde; alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayarak, bu salgından vatandaşları korumanın en büyük amaçları olduğunu vurgulayan Yerlikaya, bu mücadelede filyasyon çalışmalarının çok büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

- "503 filyasyon ekibimiz sahada bulunuyor"

Filyasyonun, bulaşıcı hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin taranması, tedavi, izolasyon, koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik tüm çalışmaları içerdiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bugün itibarıyla 503 filyasyon ekibimiz sahada bulunuyor. Sonucu pozitif çıkmış vatandaşlarımıza evlerinde ulaşma ve filyasyon hizmeti sunma süremiz, hamdolsun 24 saatin altına düştü. Sağlık ve filyasyon ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla Türkiye'de yüzde 70 seviyelerindeki vaka oranımız, çok şükür yüzde 25-30'lara düştü, düşmeye de devam edecek. Böylesine takdire şayan, yoğun ve fedakar çalışmaları için bütün filyasyon ekiplerimize teşekkür ediyorum."

- "Hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısı değişimini birebir takip edeceğiz"

İstanbul Valisi Yerlikaya, pandemi sürecinde alınan önlemlerin önemine işaret ederek, şunları aktardı:

"Kovid-19 virüsü taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerekiyor. Bu amaçla, İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla, ilimizde vali yardımcımız, ilçelerimizde kaymakamlarımızın başkanlığında 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturduk. Bu kurullarımız vasıtasıyla İstanbul'da hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısı değişimini birebir takip edeceğiz.

Bilgileri elektronik sisteme kaydedilen temaslı bireyler, filyasyon ekiplerimizce ziyaret edilecek, gerektiğinde yeni testler yapılacak, bu kişilere 14 gün süreyle izole olmalarının, öncelikle kendi sağlığı, toplum sağlığı ve hepimiz açısından önemi anlatılacak. Virüsün yayılım hızının azaltılmasında, elde ettiğimiz başarıları daha da artırmak için alacağımız yeni önlemleri bu kurullarda 2 haftada bir ele alacağız.

Hıfzıssıhha Meclisimizde, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetebilmek için hayatın her alanında hızlı ve etkin kararlar almaya ve uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başta sağlık teşkilatı olmak üzere salgınla mücadelede büyük fedakarlık ve gayret gösterenlere teşekkür ederek, "Ülkemizin ve milletimizin Kovid-19 virüsüyle mücadelesini İstanbul'da hep birlikte başaracağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Ayrıca toplantıda Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, ilçelerdeki filyasyon faaliyetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akademi'de eğitim almayan polis, koruma görevi yapamayacak
10 Ağustos 2020 22:39		 Başkentteki taksilerde 'şeffaf panel' dönemi başlıyor
10 Ağustos 2020 21:12
Zaman Gazetesi eski binası Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor
10 Ağustos 2020 20:52		 Kanal İstanbul'da mevzuat tamamlandı
10 Ağustos 2020 18:14
Arızalı olan sokak lambaları için e-Devlet'ten başvuru imkanı
10 Ağustos 2020 16:56		 Eşine özel kadro açan Rektör görevden alındı
10 Ağustos 2020 14:50
Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor!
10 Ağustos 2020 14:34		 7 ilin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
10 Ağustos 2020 13:59
Merkez Bankası'ndan yeni hamle... Dolar 7,25'e kadar düştü
10 Ağustos 2020 13:58		 Karantinadaki evler hafta sonu da denetlendi
10 Ağustos 2020 13:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:29 - Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı01:28 - TBMM Başkanı Şentop'tan "Oruç Reis" paylaşımı01:07 - Altun'dan MaviVatan açıklaması: Sınırları yırtıp atıyoruz00:03 - 4/B'li büro personeline, ikinci görev olarak mühendislik görevi verilirse, ücret ödenebilir mi?00:01 - 11 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - KPSS adayları dikkat, sınavda başarıyı yakalamak için
23:58 - İletişim Başkanı Altun'dan 'MaviVatan' açıklaması23:52 - İstanbul'da 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturuldu23:46 - Elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti23:42 - Rektör, mezun olan öğrencilerine 'temsili törenle' kep giydirdi23:39 - İşsizlikteki artış alınan tedbirler sayesinde sınırlı kaldı23:38 - Gayrimenkul satışı salgına rağmen 6 ayda 1 milyonu aştı
23:18 - Görüntüler büyük tepki toplamıştı... Kaldırıldı23:12 - İzmir'de suya yüzde 11,7 zam23:10 - 2 ilde daha 'toplu asker uğurlaması' yasaklandı23:00 - Yardım için geldi, 9 yıldır havalimanında bekliyor22:56 - Tarihi Kayaşehir turistlere gece gündüz ev sahipliği yapıyor
22:54 - Türkiye'den Kosova ordusuna hibe
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS adayları dikkat, sınavda başarıyı yakalamak için
4/B'li büro personeline, ikinci görev olarak mühendislik görevi verilirse, ücret ödenebilir mi?
11 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Altun'dan MaviVatan açıklaması: Sınırları yırtıp atıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
TBMM Başkanı Şentop'tan "Oruç Reis" paylaşımı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
of 1
belarus'ta halkın seçim sonuçlarına karşı ayaklanması 2
masterchef 1
cumhur ittifakının iyi parti'yi de ittifaka dahil etme isteği 2
haris seferovic 1
10.08.2020 hakkari'de 2 polisimizin şehit olması 3
Kadınlar futbolda olmamalı 2
pazar güneşi 2
palmeiras 1
bayram bektaş 1
SON İLANLAR
Adıyaman Üniversitesi 29 İşçi Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alacak
Adıyaman Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Karayolları Sinop 78. Şb. Şefliği Esi Hükümlü İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
DDK 2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 98 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam