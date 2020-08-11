Altun'dan MaviVatan açıklaması: Sınırları yırtıp atıyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de MaviVatan'da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz" dedi.
|11 Ağustos 2020 01:07
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından 'MaviVatan' paylaşımında bulunarak, "100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de MaviVatan'da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir" İfadelerini kullandı.
100 yıl önce Sevr anlaşmasıyla bize dayatılan rolü ve sınırları şanlı bir direnişle yırtıp attığımız gibi bugün de #MaviVatan' da bize çizilmeye çalışılan sınırları yırtıp atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak kudrettedir.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 10, 2020
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