1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM Başkanı Şentop'tan "Oruç Reis" paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması üzerine destek mesajı paylaştı.
 11 Ağustos 2020 01:28
Yazdır
TBMM Başkanı Şentop'tan

Şentop, Twitter hesabından, "Mavi Vatan", "Oruçreis" hashtagı ile paylaştığı mesajında, "Mücadele azmini tarihin her devrine cesaretiyle nakşetmiş ve var olma hakkını mücadelesiyle tasdik ettirmiş aziz milletimizin Mavi Vatan'daki kahraman evlatlarını selamlıyorum. Yolunuz, milletimizin bahtı gibi açık olsun." ifadelerini kullandı.

Şentop, paylaşımında, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü olan 2019'da TBMM'nin 15 Temmuz özel oturumunda yaptığı konuşmasından bir bölüme de yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop, bu konuşmasında, "Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır. 100 yıl önce memleketin bir kısmı işgal altındayken, milletimizi harekete, ordularımızı taaruza geçiren 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir; ileri...' emri, hala diridir, etkilidir ve lüzumu halinde yerine getirilmesi mecburi bir vazifedir. 100 yıl önce manda ve himaye peşinde koşanlara rağmen tam bağımsızlık iradesinde olanlar nasıl kazandıysa bugün de aynısı olacaktır. Türkiye, büyük bir devlettir. Kendisine dostane uzatılan her eli sıkmaya, adalete dayalı her teklifi müzakere etmeye ve milletinin şerefini hesaba katan her teklifi kabule hazırdır. Aksine tavırların ve dayatmaların bu yüce kapıda alıcısı yoktur, olmayacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
11 Ağustos 2020 01:29		 Altun'dan MaviVatan açıklaması: Sınırları yırtıp atıyoruz
11 Ağustos 2020 01:07
11 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
11 Ağustos 2020 00:01		 İletişim Başkanı Altun'dan 'MaviVatan' açıklaması
10 Ağustos 2020 23:58
Türkiye'den Kosova ordusuna hibe
10 Ağustos 2020 22:54		 Yunanistan, Türkiye'ye karşı NATO'dan yardım arayışında
10 Ağustos 2020 22:48
Bakan Fahrettin Koca: Sağlık hizmeti bir takım işidir
10 Ağustos 2020 22:06		 Ateş Kara 'Topluma Güven Veren Hekim' ödülüne layık görüldü
10 Ağustos 2020 21:48
Düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama
10 Ağustos 2020 21:26		 MSB: Oruç Reis Gemisine, Deniz Kuvvetleri koruma sağlıyor
10 Ağustos 2020 21:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:29 - Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı01:28 - TBMM Başkanı Şentop'tan "Oruç Reis" paylaşımı01:07 - Altun'dan MaviVatan açıklaması: Sınırları yırtıp atıyoruz00:03 - 4/B'li büro personeline, ikinci görev olarak mühendislik görevi verilirse, ücret ödenebilir mi?00:01 - 11 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - KPSS adayları dikkat, sınavda başarıyı yakalamak için
23:58 - İletişim Başkanı Altun'dan 'MaviVatan' açıklaması23:52 - İstanbul'da 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturuldu23:46 - Elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti23:42 - Rektör, mezun olan öğrencilerine 'temsili törenle' kep giydirdi23:39 - İşsizlikteki artış alınan tedbirler sayesinde sınırlı kaldı23:38 - Gayrimenkul satışı salgına rağmen 6 ayda 1 milyonu aştı
23:18 - Görüntüler büyük tepki toplamıştı... Kaldırıldı23:12 - İzmir'de suya yüzde 11,7 zam23:10 - 2 ilde daha 'toplu asker uğurlaması' yasaklandı23:00 - Yardım için geldi, 9 yıldır havalimanında bekliyor22:56 - Tarihi Kayaşehir turistlere gece gündüz ev sahipliği yapıyor
22:54 - Türkiye'den Kosova ordusuna hibe
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS adayları dikkat, sınavda başarıyı yakalamak için
4/B'li büro personeline, ikinci görev olarak mühendislik görevi verilirse, ücret ödenebilir mi?
11 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Altun'dan MaviVatan açıklaması: Sınırları yırtıp atıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı
TBMM Başkanı Şentop'tan "Oruç Reis" paylaşımı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
caf caf 1
bayram bektaş 1
Kadınlar futbolda olmamalı 2
palmeiras 1
benzine yine zam yapılması 2
Yok birbirlerinden farkları 1
cumhur ittifakının iyi parti'yi de ittifaka dahil etme isteği 2
oruç reis gemisi için navtex ilan edilmesi 2
uğurtan sayıner 1
okulların açılması kararının valiliklere bırakılması 1
SON İLANLAR
Adıyaman Üniversitesi 29 İşçi Alacak
Ilgaz Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Yolkonak Belediyesi İşçi Alım İlanı
Konya Büyükşehir Belediyesi İşçi Alacak
Adıyaman Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Karayolları Sinop 78. Şb. Şefliği Esi Hükümlü İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
DDK 2. Deniz İstihkam Tabur Kom. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sözleşmeli 98 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam