10 gün sürekli denetim bugün başlıyor
|11 Ağustos 2020 06:40
|Yazdır
Koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci büyük denetim bugün yapılacak. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Son günlerdeki vaka sayılarına işaret edilen ve hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı belirtilen genelgede, bugün "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla ülke genelinde koronavirüs denetimlerinin yapılacağı kaydedildi.
DİDİK DİDİK EDECEKLER
Denetimler, bizzat vali, kaymakam ve belediye başkanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, muhtarlar, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca denetimler, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, piknik alanları, parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak.
KESİNTİSİZ SÜRECEK
Genelgeye göre, alınan tedbirlere en üst seviyede uyulmasının sağlanması için denetimlerin kesintisiz ve sürekli olacak şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi. Bu amaçla önümüzdeki 10 gün boyunca konu/faaliyet alanı bazlı olacak şekilde (belirlenecek günlerde tüm lokanta ve restoranların denetlenmesi, diğer gün toplu ulaşım araçlarının kontrol edilmesi gibi) sahada etkin denetim yapılacak.Yarın, tüm Türkiye'de denetim yapılacak
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kars'ta Kozlu köyü karantinaya alındı
11 Ağustos 2020 09:06
|Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'
11 Ağustos 2020 08:37
|Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
11 Ağustos 2020 08:35
|ÖSYM'den DGS'ye giren adaylara eğitim bilgileri uyarısı
11 Ağustos 2020 08:34
|MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak
11 Ağustos 2020 07:42
|İstanbul'da 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturuldu
10 Ağustos 2020 23:52
|Akademi'de eğitim almayan polis, koruma görevi yapamayacak
10 Ağustos 2020 22:39
|Başkentteki taksilerde 'şeffaf panel' dönemi başlıyor
10 Ağustos 2020 21:12
|Zaman Gazetesi eski binası Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor
10 Ağustos 2020 20:52
|Arızalı olan sokak lambaları için e-Devlet'ten başvuru imkanı
10 Ağustos 2020 16:56