10 gün sürekli denetim bugün başlıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci büyük denetim bugün yapılacak. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderdi. Son günlerdeki vaka sayılarına işaret edilen ve hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı belirtilen genelgede, bugün "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla ülke genelinde koronavirüs denetimlerinin yapılacağı kaydedildi.

DİDİK DİDİK EDECEKLER

Denetimler, bizzat vali, kaymakam ve belediye başkanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, muhtarlar, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca denetimler, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafeler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, piknik alanları, parklar ve bilumum yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kapsayacak şekilde planlanacak.

KESİNTİSİZ SÜRECEK

Genelgeye göre, alınan tedbirlere en üst seviyede uyulmasının sağlanması için denetimlerin kesintisiz ve sürekli olacak şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi. Bu amaçla önümüzdeki 10 gün boyunca konu/faaliyet alanı bazlı olacak şekilde (belirlenecek günlerde tüm lokanta ve restoranların denetlenmesi, diğer gün toplu ulaşım araçlarının kontrol edilmesi gibi) sahada etkin denetim yapılacak.