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İlçe belediyelerde özel kalem saltanatı

İlçe belediyelerinde 'özel kalem' saltanatı yaşanıyor. Antalya Muratpaşa 6 milyon 513 bin, İzmir Karşıyaka 5 milyon 699 bin, Bursa Nilüfer 5 milyon 118 bin, Eskişehir Tepebaşı 4 milyon 800 bin, Amasya Merzifon Belediyesi 4 milyon 504 bin lirayı "temsil ve tanıtıma" harcadı. Bu miktarların bazı büyükşehir belediyeleri harcamalarını katlaması dikkat çekti
 11 Ağustos 2020 07:05
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İlçe belediyelerde özel kalem saltanatı

CHP yönetimindeki ilçe belediyeleri özel kalem harcamalarında sınır tanımıyor. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde il ve ilçe belediyelerinin meclis çalışmalarına başlamasının ardından 2019 yılı faaliyet raporları da kabul edilmeye başlandı. CHP'li belediyelerin özel kalem harcamaları ise dudak uçuklattı. "Temsil ve tanıtım giderleri" adı altında yapılan milyonlarca lirayı bulan harcamalar pes dedirtti.

LİDER MURATPAŞA BELEDİYESİ

Belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden yayınlanan faaliyet raporlarında özel kalem harcama listesinin başında Antalya'nın CHP'li Muratpaşa Belediyesi geldi. CHP'li yönetim 2019 yılı için özel kalem ödeneğini 6 milyon 831 bin lira olarak belirledi. Yıl sonunda yapılan harcama miktarı 6 milyon 513 bin lira oldu. Eskişehir'in CHP'li Tepebaşı Belediyesi'nin son 3 yıl içerisinde 13 milyon lira özel kalem harcaması yaptığı görüldü. 2018 yılında 3 milyon 646 bin liralık harcama yapan belediye 2019 yılında gelindiğinde bu rakamı 4 milyon 800 bin liraya kadar çıkarttı.

SINIRSIZ HARCAMA

Bursa'nın CHP'li Nilüfer Belediyesi de özel kalem harcamaları için kasanın ağzını açtı. Belediyeye 2019 yılı için belirlenen 4 milyon 875 bin lira bütçe yetmedi. Yıl sonunda yapılan harcama miktarı 5 milyon 118 bin lira oldu. 73 bin nüfusa sahip olan Amasya'nın CHP'li Merzifon Belediyesi de özel kalem harcamalarında sınır tanımadı. Belediye özel kalemi bir yılda 4 milyon 504 bin liralık harcama yaptı.

MİLYONLAR GİTTİ

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin 5 milyon 699 bin lira harcama yaptığı da 2019 yılı faaliyet raporuna yansıdı. CHP'li Manavgat Belediyesi 2 milyon 301 bin lira, CHP'li Konyaaltı Belediyesi 2 milyon 39 bin lira harcama yaptı. CHP'li Bilecik Belediyesi 2 milyon 582 bin, Adana'nın CHP'li Seyhan Belediyesi 4 milyon 392 bin, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2 milyon 973 bin lira, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 milyon 452 bin lira harcadı.

BÜTÇEYİ AŞTILAR

İstanbul'da bulunan CHP'li belediyelerde de yapılan özel kalem harcamaları dikkat çekti. Avcılar Belediyesi 3 milyon 48 bin, Şişli Belediyesi 2 milyon 911 bin lira ödeme yaptı. Beşiktaş Belediyesi 2019 faaliyet raporunda bütçe 3 milyon 492 bin lira olarak belirledi. Ancak bu oran yıl sonunda yetersiz kaldı. Belirlenen bütçe yüzde 22 oranında aşıldı. Yıl sonunda harcanan para miktarı 4 milyon 279 bin liraya dayandı.
Yeni Şafak
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