Virüsle mücadelede en kötü senaryoya hazırız

Türkiye'de son yıllarda sağlık alanında önemli adımlar atılırken, Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen verilere göre hastanelerde toplam 239.046 yatak ve 39.994 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Tek kişilik oda sayısı da 18 senede yaklaşık altı kat arttı.

Bakanlık yetkilileri, halihazırda yeterli olan yoğun bakım yatak sayısının, geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Yeşilköy ve Sancaktepe'deki pandemi hastaneleri ile daha da arttığını vurgulayarak Türkiye'nin en kötü senaryoya bile hazırlıklı olduğunu söyledi.

ŞEHİR HASTANELERİ DE KAPASİTEYİ ARTIRIYOR

Pandemi öncesi hizmete açılan Mersin, Yozgat, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir, Manisa, Ankara ve Bursa şehir hastaneleri yaklaşık 14.000 yatakla sürece destek verirken pandemi sürecinde üçü İstanbul, ikisi Erzurum ve Konya olmak üzere beş şehir hastanesi daha hizmete açılarak yatak kapasitesi artırılmış oldu.

Öte yandan Gaziantep Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Kütahya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi ve Göztepe Şehir Hastanesinin inşaatları da koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor. Söz konusu hastane inşaatlarının tamamlanmasıyla var olan yatak kapasitesine yaklaşık 11.000 yatak eklenecek.

Neşra Durmaz