1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tedbir yorgunuyuz

Mart ayından bu yana yüksek düzeyde yaşanan koronavirüs endişesi, sürekli dikkat ederek yaşamak zorunda kalmak, toplumda 'yorgunluğa' sebep oldu. Bunun sonucunda bayramda gördüğümüz çılgın manzaralar ortaya çıktı.
 11 Ağustos 2020 07:25
Yazdır
Tedbir yorgunuyuz

Ülkemizde ilk defa mart tarihinde tespit edilen koronavirüs vakasını öğrendiğimiz anda ne kadar korktuğumuz hepimizin aklında. Vaka sayılarının artmaya başlamasıyla birlikte önce kişisel daha sonra da bütün ülke olarak tedbirlerimizi en üst seviyede aldık. Ellerimize kat kat eldivenler, yüzümüze maske ve siperlik takmadan değil kalabalıklara karışmak, marketlerin en tenha saatlerini bekleyip günlük ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalıştık. Bugün geldiğimiz nokta bayramda, tatil yerlerinde gördüğümüz o 'çılgın' manzaralar, düğünlerde halay çeken kalabalıklar ve sokakta maskesiz gezen kalabalıklar. Virüs etkisini mi kaybetti? Hayır. Aşı mı bulundu? Hayır. Artık hasta mı etmiyor? Hayır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son paylaştığı Tweet'inde "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. Şehirler bazında artış örnekleri: Şanlıurfa: 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe ve temizlik uyarısıdır" diyor.

BOŞVERMİŞLİK BAŞLADI

Virüsün bütün tehlikesiyle birlikte hala hayatımızda olmasına rağmen insanlardaki gevşemenin sebebini uzmanlara sorduk. İç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, konu ile ilgili olarak bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanların çok tehlikeli bir noktaya geldiğini ve "tedbir yorgunluğu" içinde olduğunu söyledi. Virüsle birlikte geçirilen süre uzadıkça insanlarda dikkat azalmasının oluştuğunu belirten Prof. Dr. Çetiner "Askerlerde nöbet tutarken de olur. Dikkat azalması oluşur. Ne yazık ki, toplumda da böyle bir durum ve boşvermişlik oluştu. Bir süredir Covid'in korkutucu etkisi ortadan kalktı. O boşvermişlikle hareket ediyorlar. Bir sonraki adım, 'Bir şey yok bunda, çok abartıyorlar' oluyor. Bu da kurallara uyumu azaltıyor. Tehlikeli bir noktadayız. Kolaya kaçmamak gerekir" diye açıkladı. "Eğer kurallara uymazsak bu sonbahar ve kış çok çetin geçecek" diyen Prof. Dr. Çetiner, Covid-19 enfeksiyonunda vaka sayılarında artışa sebep olan problemleri sıraladı.

TÜRKİYE'DE 200 BİN BELİRTİSİZ HASTA VAR

Problem 1: Toplumsal bağışıklık yok: Normalleşmek için gerekli toplumsal bağışıklık oranları çok düşük. Her şeyi tamamen serbest bırakan İsveç'te bile kitle bağışıklığı yüzde 6'lar civarında. Türkiye'de bu oran binde 8 yani neredeyse yüzde 1 civarında. Yapılan çalışmalar kitle bağışıklığının yüzde 60-70'lere ulaşması durumunda normalleşebileceğimizi söylüyor. Rahatlamak için önümüzde uzun bir yol var.

Problem 2: Asemptomatik hasta sayısı çok yüksek: TUİK' in yaptığı araştırma Türkiye de her 10 bin kişide 26 kişinin PCR pozitif olduğunu ortaya koydu. Yani 200 bin kişi sessizce aramızda dolaşıyor ve bunlar virüsü yaymaya devam ediyor. Belirtisiz hastalar da tıpkı hastalar gibi virüs bulaştırıyorlar. Bu çok önemli bir problem. Asemptomatik vakalar tüm serilerde tüm vakaların yüzde 30'unu oluşturuyor.

Problem 3: Presemptomatik dönem önemli: Virüs bulaştıktan 5-14 gün içinde hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. Hasta kişiler virüsü en çok henüz hastalıklarının ortaya çıkışından bir iki gün önce bulaştırıyor.

Problem 4: Kış etkisi: Sonbahar ve kışa girerken önemli problem kapalı mekanlarda daha fazla kalacak olmamız. Kapalı alanlarda virüsün bulaşma riski 19 kat daha yüksek. Sonbahar ve kış aylarında grip ve benzeri solunum yolu hastalıklarının da Covid-19'un üzerine eklenmesi korkutucu.

BUNLARI YAPMAZSAK KIŞ ÇETİN GEÇECEK

Prof. Dr. Mustafa Çetiner sonbahar ve kış aylarını daha rahat geçirmek için yapılması gerekenleri sıraladı:

Türkiye'de değil bütün dünyada denetlemelerin sıkılaştırılmasa, kurallara uymayanlara hukuki ve cezai müeyyidelerin mutlaka uygulanması gerekiyor.

Bu yıl grip aşılarının yapılması çok önemli. Özellikle risk gruplarının zatürre aşılarının yapılması gerekiyor.

Nişan, düğün, kongre ve benzeri toplantılar gibi birtakım aktivitelerin sınırlandırılması ve bununla ilgili kararlılığın net bir şekilde ortaya konması şart.

Okulların açılması çok düşünülerek karar verilmesi gereken bir nokta. En mümkün senaryo bir hibrit eğitim modeli gibi gözüküyor.

Mesai saatlerinin kaydırılması toplum taşım araçlarındaki yığılmaları engelleyeceği için enfeksiyonun kontrolünde kış ve sonbahar aylarında önemli olabilir.

Evden çalışma düzeninin olabildiğince sürdürülmesi, çok önemli korunma yolu olarak ortaya çıkıyor.

Gençlerin hareketliliği sınırlandırılmalı. Eğlence yerleri denetlenmesi, restoranların denetlenmesi bu anlamda çok büyük öneme sahip.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pınar Gültekin'in adı yaşatılacak
11 Ağustos 2020 08:57		 Koronavirüste sonbahar kuralları
11 Ağustos 2020 08:34
Otobüste maske takmayan avukat: Aslı mağdur benim!
11 Ağustos 2020 08:32		 Karadeniz bölgesinde kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
11 Ağustos 2020 07:20
Virüsle mücadelede en kötü senaryoya hazırız
11 Ağustos 2020 06:50		 Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü gündem oldu
10 Ağustos 2020 21:33
Şehit özel harekat polisleri son yolculuklarına uğurlandı
10 Ağustos 2020 19:16		 'İsmini Mars'a gönder' kampanyasına en çok Türkler başvurdu'
10 Ağustos 2020 18:19
Analistler 'işsizlik rakamları'na ne dedi?
10 Ağustos 2020 17:47		 Bakanlık uyardı: Sosyal medya, mesaj ve maillere dikkat
10 Ağustos 2020 17:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:16 - Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yayımlandı09:10 - TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü09:09 - Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi09:08 - Otobüs kazasında sürücü kusurlu09:07 - İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi09:06 - Kars'ta Kozlu köyü karantinaya alındı
09:05 - Edirne'de DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı08:57 - Lüks villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku08:57 - Pınar Gültekin'in adı yaşatılacak08:55 - TBMM, personel alım yönetmeliğinde değişiklik yaptı08:51 - Kurduğu partinin genel başkanı seçildi08:45 - Hamileyken esrar kullanımı bebekte otizm riskini artırıyor
08:41 - Tarımda kritik rapor: Yağışlar azalacak, verim düşecek08:37 - Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'08:35 - Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu08:34 - ÖSYM'den DGS'ye giren adaylara eğitim bilgileri uyarısı08:34 - Koronavirüste sonbahar kuralları
08:32 - Otobüste maske takmayan avukat: Aslı mağdur benim!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
10 gün sürekli denetim bugün başlıyor
Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'
KPSS adayları dikkat, sınavda başarıyı yakalamak için
TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü
Kurduğu partinin genel başkanı seçildi
4/B'li büro personeline, ikinci görev olarak mühendislik görevi verilirse, ücret ödenebilir mi?
İlçe belediyelerde özel kalem saltanatı
Sınavlı okulların tamamı doldu
ÖSYM'den DGS'ye giren adaylara eğitim bilgileri uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 1
kadına şiddet 1
Mario Balotelli 1
Yok birbirlerinden farkları 1
kırmızı başlıklı kız 1
benzine yine zam yapılması 2
selin sayek böke 1
okulların açılması kararının valiliklere bırakılması 1
bayram bektaş 1
haris seferovic 1
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Elazığ Karakocan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ağrı Merkez İlçe KHGB Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam