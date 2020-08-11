MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak
Terörle mücadelede ve Libya'da son dönemlerde önemli başarılara imza atan MİT, sinyal istihbarat uçağını envanterine aldı.
|11 Ağustos 2020 07:42
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, sinyal ve görüntü istihbaratında kullanılması için iki tane Bombardier Challenger 600 uçağının tedarikine yönelik harekete geçilmişti.
Bu kapsamda, Kanada merkezli Field Aviation şirketi tarafından yapısal modernizasyona tabi tutulan ilk uçak Türkiye'ye teslim edildi. MİT'in Sinyal İstihbarat Başkanlığı'na verilecek olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak. Bu sayede terör örgütleriyle ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.
Ebru Karatosun
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