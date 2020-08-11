Yeni gözde meslekler biyoteknoloji ve yapay zeka

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Üniversite ve lise tercihlerinin yapılacağı şu dönemde geleceğin meslekleri de yeniden gündeme geldi. Yaşadığımız pandemi dönemi ve teknolojinin hızlı gelişimi geleceğin mesleklerini de şekillendiriyor. İnsan kaynakları firması Data Expert'in Kurucusu Hasan Altunkaya, üniversite ve bölüm seçiminde gençlerin şimdiden geleceğin mesleklerine odaklanması ve bu yönde kariyer hedeflerini belirlemeleri gerektiğini belirterek, dijital dönüşümün önümüzdeki yıllarda tüm iş dallarında ve sektörlerde kilit rol oynayacağını söyledi.

Sağlık öne çıktı

Altunkaya, önümüzdeki 10 yılda ön plana çıkması beklenen sektör ve meslekleri paylaşarak, "Salgın ortamının etkisiyle kısa vadede sağlık, sağlık teknolojileri ve ilaç sektörleri artık çok daha göz önünde olacak. Biyoteknoloji, genetik bilimler, koruyucu hekimlik, sağlık yönetimi ve gıda/beslenme bilimleri önemi artan meslekler arasında yer alacak. Uzun vadede ise dijital ekonomi büyük bir destek sağlayacak ve teknoloji profesyonelleri için daha fazla iş yaratacak" dedi.

Özellikle yazılım, e-ticaret, veri analitiği, siber güvenlik, otomasyon sistemleri gibi alanlarda çalışan uzmanlara ihtiyacın artmasının beklendiğini aktaran Hasan Altunkaya, "Ayrıca dijitalleşme sadece teknoloji alanında çalışanların ajandası olmaktan çıkacak. Finans, pazarlama, İK, satış gibi departmanlarda çalışanların dijital çağın gerekliliklerine ve yetkinliklerine hakim olması beklenecek. Gündemden düşmüş gibi görünse bile yakın zamanda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve yeşil ekonominin getirdiği diğer yeni iş alanlarındaki mesleklere de ilgi artacak" diye konuştu.

Yapay zeka eğitimi ve siber güvenlik lisesi

Sektörlerin ihtiyaç duyduğu mesleklere göre eğitim de şekilleniyor. Türkiye'de ilk siber güvenlik lisesi açıldı. Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Pendik'te kuruldu. 30 öğrenci kabul edecek lisede ilk yıl İngilizce hazırlık okunuyor.

Lise, Teknopark'ın içerisinde yer alıyor. Üniversiteler de yeni mesleklere kayıtsız kalmıyor. İTÜ bünyesinde yeni dört yıllık bölüm olarak Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü açıldı. 2020-2021 eğitim sezonunda ilk öğrencilerini kabul edecek. İTÜ bünyesinde yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası yapay zeka ve veri mühendisliği çalışmaları lisans eğitimine taşınıyor. Hacettepe Üniversitesi'nde de yapay zeka mühendisliği bölümü bulunuyor.

Gelecek vaat eden sektörler

10 yıl içerisinde ön plana çıkması beklenen sektörler:

Sağlık bilim ve teknolojileri

İlaç endüstrisi

Savunma teknolojileri

Telekom, bilişim sistemleri

Yeni nesil eğitim sistemleri

Otomasyon sistemleri, yapay zeka ve robotik

Yeni nesil enerji ve çevre teknolojileri

Gözde meslekler

10 yıl içerisinde ön plana çıkması beklenen meslekler şöyle:

Genetik mühendisliği

Biyoteknoloji

Diyetisyenlik

Sağlık yönetimi

Yazılım mühendisliği

Veri mühendisliği

Enerji mühendisliği

Uluslararası ilişkiler

Sağlık ve bilişim hukuku

Siber güvenlik uzmanı

Yapay zeka ve robotik uzmanı