1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gayrimenkul satışı 6 ayda milyonu aştı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı (konut, iş yeri, arsa, tarla) küresel salgın ve yasaklara rağmen yılın ilk yarısında 1.1 milyon adede yaklaştı
 11 Ağustos 2020 07:45
Yazdır
Gayrimenkul satışı 6 ayda milyonu aştı

AA'nın derlediği bilgiye göre, Türk gayrimenkul sektörü, gücünü ve hareketliliğini salgına rağmen korumayı başardı. Ocak - haziran döneminde ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı salgına, sokağa çıkma yasağı ve şehirler arası seyahat sınırlamasına rağmen 1 milyon 58 bin 448 adet olarak gerçekleşti.

En çok İstanbul'da

En yüksek gayrimenkul satışı 150 bin 699 adetle İstanbul'da olurken, İstanbul'u, 93 bin 511 adetle Ankara, 58 bin 852 adetle İzmir, 44 bin 939 adetle Antalya ve 40 bin 240 adetle Bursa takip etti.

Ülke genelindeki gayrimenkul satışlarından 7 milyar liraya yakın tapu harcı geliri elde edildi. Alıcıların tapu devrinde ibraz ettikleri toplam değer ise 194 milyar 332 milyon liraya ulaştı.

625 bini konut

Öte yandan, ilk yarıda 1 milyon 58 bini aşan gayrimenkul satış adedinin 624 bin 769'unu konut oluşturdu.

İlk 6 ayda konut satışları, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23.5 artış gösterdi. Ocak - haziran döneminde ipotekli konut satışı yüzde 221.4 artarak 266 bin 374, diğer satış türleri ise yüzde 15.3 azalarak 358 bin 395 oldu.

En çok konut satılan illerde başı 106 bin 311 adetle İstanbul çekti. İstanbul'u, 69 bin 78 adetle Ankara, 39 bin 331 adetle İzmir, 29 bin 358 adetle Antalya, 22 bin 974 adetle Bursa ve 18 bin 533 adetle Mersin takip etti. Adana 15 bin 764 adet konut satışıyla bu alanda 7'nci olurken, Konya 15 bin 737 adetle 8'inci, Gaziantep 14 bin 915 adetle 9'uncu, Kocaeli 14 bin 383 adetle 10'uncu sırada yer aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gayrimenkul satışı salgına rağmen 6 ayda 1 milyonu aştı
10 Ağustos 2020 23:38		 Diyarbakır'da ev kiraları yüzde 300 arttı
10 Ağustos 2020 10:35
Binaların erişilebilirliği 'ERDEM' ile ölçülecek
09 Ağustos 2020 15:47		 Hakkari'de kira artışlarının önüne geçilemiyor
08 Ağustos 2020 23:43
Kamu bankaları, tüketici ve taşıt kredi oranlarını yükseltti
07 Ağustos 2020 22:56		 Mevduat faizi yüzde 11'e çıktı
07 Ağustos 2020 18:31
Kamu bankaları, sıfır konutlara düşük faizli krediyi sonlandırdı
07 Ağustos 2020 18:18		 Kredili konut satışı geçen yıla göre yüzde 1000 arttı
06 Ağustos 2020 21:46
BDDK'dan 'kredi kullandırma vaadi' uyarısı
06 Ağustos 2020 17:49		 Sıfır konutta kredi kampanyaları devam etsin talebi
06 Ağustos 2020 16:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:28 - Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı09:16 - Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği yayımlandı09:10 - TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü09:09 - Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi09:08 - Otobüs kazasında sürücü kusurlu09:07 - İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
09:06 - Kars'ta Kozlu köyü karantinaya alındı09:05 - Edirne'de DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı08:57 - Lüks villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku08:57 - Pınar Gültekin'in adı yaşatılacak08:55 - TBMM, personel alım yönetmeliğinde değişiklik yaptı08:51 - Kurduğu partinin genel başkanı seçildi
08:45 - Hamileyken esrar kullanımı bebekte otizm riskini artırıyor08:41 - Tarımda kritik rapor: Yağışlar azalacak, verim düşecek08:37 - Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'08:35 - Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu08:34 - ÖSYM'den DGS'ye giren adaylara eğitim bilgileri uyarısı
08:34 - Koronavirüste sonbahar kuralları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
10 gün sürekli denetim bugün başlıyor
Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'
TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü
KPSS adayları dikkat, sınavda başarıyı yakalamak için
Kurduğu partinin genel başkanı seçildi
4/B'li büro personeline, ikinci görev olarak mühendislik görevi verilirse, ücret ödenebilir mi?
İlçe belediyelerde özel kalem saltanatı
Sınavlı okulların tamamı doldu
ÖSYM'den DGS'ye giren adaylara eğitim bilgileri uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
palmeiras 1
ons altın 1
bayram bektaş 1
2020 mayıs dönemi işsizlik verileri 2
oruç reis gemisi için navtex ilan edilmesi 2
Mario Balotelli 1
kadına şiddet 1
yeni zelanda 1
küpe takan erkeğe kötü gözle bakılması 1
alpaslan öztürk 1
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Elazığ Karakocan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Ağrı Merkez İlçe KHGB Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam