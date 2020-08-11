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Türk mucitten yok olan plastik

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de plastik tüketimini azaltmaya yönelik icatlar sürüyor.
 11 Ağustos 2020 08:26
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Türk mucitten yok olan plastik

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Zümra Çetinler, hayvanların yiyebileceği ve toprağa karışsa bile belli bir süre sonra yok olan Bio'c adında paketleme ürünü tasarladı. Projenin hedefleri arasında tek kullanımlık plastiklerin önüne geçmek, tek seferlik kullanım alışkanlığını aza indirgemek ve doğaya verilen zararı engellemek var.

Pandemi öncesi tüm denizlerdeki güncel plastik atık miktarının 150 milyon ton civarında olduğunu söyleyen Çetinler, "Türkiye'de denizlerde bulunan balıkların yüzde 44'ünün midesinde mikroplastiklere rastlanıyor. Bunun nedeni tek kullanımlık plastikler. Bu projeyle tek kullanımlık plastiklerin doğaya verdiği zararı azaltmayı hedefledim. Bu ürünü pek çok restoran kullanabilir" dedi. Pandemi sonrasında tüm dünyada tek kullanımlık plastiklerin kullanımı zirve yaptı.
Anadolu Ajansı
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