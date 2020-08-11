Kardeşini tinerle yaktı, durumu ağır
|11 Ağustos 2020 08:28
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Olay, dün 17.00 sularında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre, tiner kullanan iki kardeşten Hüseyin D., kardeşi Serkan D., ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle ağabey Hüseyin D., eline aldığı tineri önce kardeşinin üzerine döktü, artından ateşle yaktı. Alevler içinde kalan kardeş sağa solan kaçmaya başladı.
Vatandaşların müdahalesiyle yanan Serkan D.'nin üzerindeki alevler söndürülürken, yanmış şekilde yerde acı içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar da su dökerek, müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vücudunun büyük bir bölümünde yanma meydana gelen Serkan D., ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kardeşini yakan Hüseyin D., ise olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Güven Tim Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Durumu ağır olan Serkan D., yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.
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