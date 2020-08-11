AOÇ'de şaraplar sirke oldu iddiası
|11 Ağustos 2020 08:30
|Yazdır
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı'na bir önerge verdi. Önergesinde, 2018 yılında AOÇ'nin stoklarında bulunan şarapların üretim hatasından değil, zamanında satışa arz edilmediği için elde kaldığını belirten Gürer şunları kaydetti:
'KALİTESİNİ YİTİRİYOR'
"Bu nedenlerle yüzde 40'lık kısmının sirke gibi farklı bir ürüne dönüştürülebileceği, yüzde 60'lık kısmının düşük fiyattan satış şansının olduğu, bütün bunların yanı sıra bu örneklerin satışa sunulmadıkça mevcut değerlerini de kaybedeceği ifade edilmiştir. AOÇ stoklarında bulunan şarap miktarı ne kadardır? Kuruluş stoklarında bulunup kalitesini yitirmekte olduğu Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün düzenlendiği raporda da belirtilen stoktaki şarapların değerlendirilmesi için bir girişimde bulunulmuş mudur?"
'STOKLARDA YOK'
Bakan Pakdemirli, Gürer'in önergesine "Bakanlığımıza bağlı kuruluş olan AOÇ stoklarında satışa konu şarap bulunmamaktadır" yanıtını verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkçeyi koruma teklifi
06 Ağustos 2020 08:51
|Sosyal medya pisliklerden temizlenecek
30 Temmuz 2020 08:16
|İşte yasanın detayları: Sosyal medyada unutulma hakkı
30 Temmuz 2020 08:04
|Sosyal medya düzenlemesini içeren teklif Meclis'te
28 Temmuz 2020 22:03
|İnternette aranmama özgürlüğü: Kanun teklifi bu hafta TBMM'de gündeme gelecek
26 Temmuz 2020 07:58
|Sosyal ağ sağlayıcılara temsilcilik zorunluluğu
25 Temmuz 2020 06:50
|İstihdam paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
23 Temmuz 2020 23:05
|Nüfus Hizmetleri Kanununa yeni madde ihdası yapıldı
23 Temmuz 2020 21:25
|İstihdama ilişkin kanun TBMM'de görüşülüyor
23 Temmuz 2020 19:30
|'Sosyal medya ile ilgili bir muhataplık sorunu yaşıyoruz'
23 Temmuz 2020 19:08