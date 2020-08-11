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AOÇ'de şaraplar sirke oldu iddiası

CHP, Atatürk Orman Çiftliği stoklarındaki şarapların yüzde 40'ının zamanında satışa arz edilmediği için elde kaldığını öne sürdü, Tarım ve Orman Bakanı yalanladı.
 11 Ağustos 2020 08:30
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AOÇ'de şaraplar sirke oldu iddiası


Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı'na bir önerge verdi. Önergesinde, 2018 yılında AOÇ'nin stoklarında bulunan şarapların üretim hatasından değil, zamanında satışa arz edilmediği için elde kaldığını belirten Gürer şunları kaydetti:

'KALİTESİNİ YİTİRİYOR'

"Bu nedenlerle yüzde 40'lık kısmının sirke gibi farklı bir ürüne dönüştürülebileceği, yüzde 60'lık kısmının düşük fiyattan satış şansının olduğu, bütün bunların yanı sıra bu örneklerin satışa sunulmadıkça mevcut değerlerini de kaybedeceği ifade edilmiştir. AOÇ stoklarında bulunan şarap miktarı ne kadardır? Kuruluş stoklarında bulunup kalitesini yitirmekte olduğu Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün düzenlendiği raporda da belirtilen stoktaki şarapların değerlendirilmesi için bir girişimde bulunulmuş mudur?"

'STOKLARDA YOK'

Bakan Pakdemirli, Gürer'in önergesine "Bakanlığımıza bağlı kuruluş olan AOÇ stoklarında satışa konu şarap bulunmamaktadır" yanıtını verdi.
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