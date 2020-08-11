Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektörünün görevden uzaklaştırılması sonrasında vekaleten Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ı görevlendirdi.
|11 Ağustos 2020 08:35
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YÖK Genel Kurulu, eşine kadro vermeye çalışan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ı dün görevden uzaklaştırmıştı.
YÖK bugün itibariyle, rektörlüğe vekalet edecek ismi belirledi. Başkanlık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi KBB uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ı görevlendirdi.
Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde rektör yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.
Kutluhan, 2011 yılında PAÜ'deki rektörlük seçimlerine katılmış ve oylamanın yapıldığı o günlerde 3. sırada yer almıştı.Rektörü görevden alan YÖK'ü tebrik ediyoruz ama yeterli değil! Eşine özel kadro açan Rektör görevden alındı
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