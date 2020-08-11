Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'
|11 Ağustos 2020 08:37
|Yazdır
Büro personeli almak için İHA pilotu şartı arandı. İlana bir kişi başvurdu. Göreve seçilen kadının akrabası da aynı üniversite görevli.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, üniversite, 26 Haziran'da ilana çıkarak, 10 kişilik, 4B sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Çeşitli fakültelere alınacak büro personellerinde "Alanında lisans mezunu olma" şartı ile bazı sertifikalar arandı.
Mühendislik Fakültesi ilanında ise ilginç bir detaya yer verildi.
Tek kişinin alınacağı ilanda "Mühendislik fakültelerinin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'nden mezun olma ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifikası sahibi" olma şartları arandı.
KPSS puanı: 63
İlana tek kişi başvurdu. Şartlara uyan S.A., 63.8 KPSS puanıyla büro personeli olarak seçildi.
İlanın sonucuna ilişkin kararda, "Diğer başvurular arasında ilan şartlarını sağlayan aday bulunmamaktadır" denildi. Rakipsiz bir şekilde büro personeli olan S.A.'nın Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği'nden 2019 yılında mezun olduğu öğrenildi.
Büro personeli olan kadının profesör akrabası da aynı üniversitede görevli bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kars'ta Kozlu köyü karantinaya alındı
11 Ağustos 2020 09:06
|Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
11 Ağustos 2020 08:35
|ÖSYM'den DGS'ye giren adaylara eğitim bilgileri uyarısı
11 Ağustos 2020 08:34
|MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak
11 Ağustos 2020 07:42
|10 gün sürekli denetim bugün başlıyor
11 Ağustos 2020 06:40
|İstanbul'da 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturuldu
10 Ağustos 2020 23:52
|Akademi'de eğitim almayan polis, koruma görevi yapamayacak
10 Ağustos 2020 22:39
|Başkentteki taksilerde 'şeffaf panel' dönemi başlıyor
10 Ağustos 2020 21:12
|Zaman Gazetesi eski binası Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor
10 Ağustos 2020 20:52
|Arızalı olan sokak lambaları için e-Devlet'ten başvuru imkanı
10 Ağustos 2020 16:56