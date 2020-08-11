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Pınar Gültekin'in adı yaşatılacak

Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli erkek tarafından katledilen Pınar Gültekin'in ismi Adana'nın Yüreğir ilçesinde parka verilecek.
 11 Ağustos 2020 08:57
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Pınar Gültekin'in adı yaşatılacak

Yüreğir Belediyesi Ağustos ayı 5'nci meclis toplantısı Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Pınar Gültekin'in, adının ilçede yapılan bir parka verilmesi maddesi görüşüldü.

Dervişler Mahallesi'nde yapılan ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir de anıt inşaa edilecek olan parka Pınar Gültekin adının verilmesi tüm partilerin meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

BABA GÜLTEKİN, TELEFONLA BAĞLANDI

Oylamanın ardından Başkan Kocaispir, telefonla baba Sıddık Gültekin'e bağlandı.

Başkan Kocaispir baba Gültekin'e tüm meclis üyeleri adına başsağlığı diledi. Gültekin, "Bu karar benim için çok duygu dolu bir anlam taşıyor. Allah düşmanıma bu acıyı yaşatmasın" dedi.

AİLESİ AÇILIŞA KATILACAK

İstanbul'da yaşayan baba Gültekin'i önümüzdeki günlerde gerçekleşecek park açılışına da davet eden Başkan Kocaispir, projeyle ilgili bilgi vererek, "Pınar, canavarca hisle ve hunharca katledildi.

Hepimiz çok üzüldük biz kadına karşı saygılı bir toplumuz. Malesef kadına karşı şiddet cinayet malesef aşağı inmiyor.

Bunla ilgili bir farkındalık ortaya konmak gerekiyordu. Pınar kardeşimizin ismini tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın ortak kararıyla Adana'da, Yüreğir'de bir parkımıza veriyoruz. Kadın cinayetlerine farkındalığı ortaya koymak için orada bir anıt da yapmayı düşünüyoruz. Babası ile canlı yayına bağlandık.

Onunda acısını paylaşıyoruz. çok büyük, tarifi olmayan bir acı. Onun acısını paylaşmak için kendisini de park açılışımıza davet ettik. Önümüzdeki günlerde ailesinin de katılımıyla parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.
DHA
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