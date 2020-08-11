Edirne'de DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı.
|11 Ağustos 2020 09:05
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
11 Ağustos 2020 09:28
|İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
11 Ağustos 2020 09:07
|FETÖ'den ihraç edilen bir uzman çavuş tutuklandı
10 Ağustos 2020 20:31
|6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10 Ağustos 2020 11:47
|FETÖ sanığı iki eski polise 15'er yıla kadar hapis cezası istemi
10 Ağustos 2020 10:32
|Orman yakan PKK'lılar öldürüldü
10 Ağustos 2020 06:40
|MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
09 Ağustos 2020 23:15
|MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
09 Ağustos 2020 18:00
|İHA'ların görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti
09 Ağustos 2020 15:26
|Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
09 Ağustos 2020 10:46