Kars'ta Kozlu köyü karantinaya alındı
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|11 Ağustos 2020 09:06
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Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kozlu köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
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