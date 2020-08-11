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Kars'ta Kozlu köyü karantinaya alındı

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 11 Ağustos 2020 09:06
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Kars'ta Kozlu köyü karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kozlu köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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