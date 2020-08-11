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Otobüs kazasında sürücü kusurlu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasında sürücünün kusurlu olduğu açıklandı
 11 Ağustos 2020 09:08
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İistanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk inceleme raporunda otobüs sürücüsü kusurlu bulundu. Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde dün sabah meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili bölge trafik ekipleri ilk raporu tamamladı. Yapılan incelemede kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Doğan Duygulu'nun kusurlu olduğu tespit edildiği belirtildi. Raporda şoför Duygulu'nun 2918 nolu Karayolları Kanunu'nun "Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan halleri" düzenleyen 84'üncü maddesine göre kabahatli bulunduğu kaydedildi.

HATALI MANEVRA YAPTI

Rapora göre; Karabük'ten yola yola çıkan araç, Bolu'da sürücü değiştirdi. İkinci şoför de Gebze'de otobüsten ayrıldı. Kaza Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkisinde gerçekleşti. Raporda otobüs şoförü Doğan Duygulu'nun, doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespitine yer verildi. Yoldan çıkan otobüsün yaklaşık 150 metre bu şekilde ilerlediği, ardından köprünün ayağına çarptığı vurgulanan raporda, şoförün amacının köprü ayağının yanındaki yükseltiye çıkmak olduğu ancak hızını kontrol edemediği kaydedildi. Öte yandan kazada yaşamın yitiren 5 kişiden 4'ünün Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Doğan Duygulu, Erdem Okçu, Mualla Sütçüoğlu ve Satiye Çetinkaya'nın cenazeleri defnedilmek üzere ailelerine verildi. Muavin Ali Yaşar Sarali'nin cenazesinin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Bayram tatili için günübirlik gittiği Sakarya'dan dönüşte yaşamını yitiren Erdem Okçu (32) İstanbul Esenler'de toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren yolculardan Mualla Sütçüoğlu da memleketi Karabük'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Sabah
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