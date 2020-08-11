Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi
Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi
|11 Ağustos 2020 09:09
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Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı.
Merkez Bankası'ndan yeni bir likidite hamlesi geldi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlandı.
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