TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü
|11 Ağustos 2020 09:10
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TBMM Başkanlığı, 11 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte" değişikliğe gitti.
Yapılan değişikler 4 başlık altında özetlenecek olursa;
1- 657 sayılı Kanununda geçici personel ibaresi kaldırılmış olduğu için, yöçnetmelikte 657'ye atıfta bulunulan bu düzenlemelerde teknik değişiklikler yapılmıştır. İlk 3 maddedeki değişiklikler, geçici personel ibaresinin çıkarılmasına yöneliktir.
2- TBMM'ye personel alımında gerek kurumun yapacağı yazılı sınav gerekse de yazılı sınavın yapılmaması halinde esas alınacak KPSS puanı 70 olarak belirlenmişti. Yapılan düzenlemeyle hem yazılı hem de yazılı uygulanmaması halinde esas alınacak KPSS puanında, 70 barajı notu 60'a düşürülmüştür.
3- Yazılı sınavdan sonra sözlü veya uygulamalı sınav yapılmaktadır. Yönetmelikte sözlü sınav sonuçlarının en geç 20 gün içinde ilan edilmesi öngörülmüştü. TBMM'yi, 20 gün içinde sonuç açıklayacak şekilde bağlayan bu düzenlema yürürlükten kaldırılmıştır. Yani TBMM, sözlü sınav sonuçlarını istediği kadar geciktirebilecektir.
4- Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı birimlerde bakım, onarım ve restorasyon işlerinde, zanaatkarın yazılı sınav uygulanmaksızın işe alınmasına imkan veren düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Dolaysıyla, bakım, onarım ve restorasyon işlerinde çalıştırılacak zanaatkar da yazılı sınavla alınacaktır.
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