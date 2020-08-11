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YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü araştırma görevlisi alımına soruşturma başlatılmalı!
 11 Ağustos 2020 10:50
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YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı

Son günlerde Pamukkale Üniversitesi Rektörünün eşini tarif eder şekilde öğretim görevlisi ilanına çıkması ve kadroya yalnızca eşinin başvurması oldukça gündem oldu. Bunun sonucunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Rektör Hüseyin BAĞ hakkında soruşturma başlatıldı ve görevinden uzaklaştırıldı.

Ancak, yükseköğretimde keyfiyet ve usulsüzlük öyle bir yayılmış ki bir takım kişilerce/çevrelerce oluşturulan bataklığı kurutmak için alınan küçük tedbirler sorunları çözmeye yetmiyor!

Pamukkale Üniversitesi Rektörünün eşine yönelik kişiye özel ilan açarak gerçekleştiremeden görevden alınmasına neden olan benzer bir olayın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yapıldığı iddia ediliyor.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara göre bu alımı incelediğimizde;

- 08 Temmuz 2020 tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümünde 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir. İlgili kadroda yer alan ilan şartı; "Rekreasyon veya Spor Yöneticiliği bölümü lisans mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve Spor alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak." şeklinde belirlenmiştir.

- İlgili kadronun ön değerlendirme sonuçlarının ilanına baktığımızda kadroya kaç kişi başvurduğu ilan edilmemekle birlikte, sınava girecek aday sayısının yalnızca dört kişi olduğunu görüyoruz. Sonuçlara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

- Daha sonra, giriş sınavı sonuçlarına baktığımızda ise sınava dördüncü sırada giren adayın birinci olduğunu, ilgili alımda yedek adayın olmadığını ve yönetmeliğe aykırı olarak sınava giren tüm adayların şeffaf bir şekilde notlarının gösterilmediği tespit edilmiştir. Yazılı sınav sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

- Buradan sonra ise işin iddia kısımlarına geçelim. İddiaya göre, araştırma görevlisi kadrosunu dördüncü sıradan birinciliğe yükselerek kazanan aday, kadronun ilan edildiği Bölüm Başkanın eşidir. Bu iddia teyide muhtaçtır. Şayet değilse üniversite bu durumun aksini çok rahat tespit edebilir. Ancak, internette yapılan küçük bir araştırmayla ve ilgili bölüm başkanının özgeçmişinden görülebileceği üzere, Bölüm Başkanı ile sınavı kazanan kişinin ortak bilimsel çalışması vardır. (Ortak çalışmaya ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

Şimdi bu açıklamalardan sonra Üniversite Rektörlüğüne şu iki soruyu soralım:

-Araştırma görevlisi kadrosunu kazanan kişi Rekreasyon Bölüm Başkanının eşi midir?

- Bu iddia doğruysa, ilgili bölüm başkanı mevzuat gereği zorunlu olarak görev alması gereken jüriden tarafsızlık gereği çekilmiş midir? Yoksa eşinin girdiği sınav kağıtlarını değerlendiren jüri arasında yer almış mıdır?

Bu soruların cevapları umuyoruz bizim iddia ettiğimiz değildir. Aksi bir durum varsa konunun tarafsızca incelenerek alımın bilimsel değerlere ve etik ilkelere uygun yapılıp yapılmadığı konusunda YÖK tarafından soruşturma başlatılması uygun olacaktır!

Memurlar.Net - Özel

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