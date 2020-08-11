Pınar Gültekin'in katili Ceren'in ifadesi yeniden alınacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27) eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülüp, cesedi yakılıp ormanlık alana atılmıştı. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir SABAH'a konuştu. Epözdemir, "Pınar'ın arkadaşı Ceren, Pınar kaybolduktan sonra ifade verdi. Ancak ortaya çıkan görüntülerde cinayetten önce Pınar en son Ceren'le birlikte görülüyor. Cinayet sonrası Ceren'in ifadesi alınmadı. Yeniden ifadesinin alınması yönünde savcılıktan talepte bulunduk" dedi.

Zanlı Avcı'nın ifadelerinin önceden çalışılmış olduğunu iddia eden Epözdemir, "Bu vahşi cinayetin önceden tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz. Şüphelinin ifadeleriyle ilgili de itirazlarımızı yaptık. Şüphelinin ifadesinde tutarsızlıklar söz konusu. Tüm güvenlik kamerası görüntüleri ile parmak izi incelemelerini de talep ettik. Dosyadaki gizlilik ve kısıtlamanın detayları hakkında bilgi sahibi olmayı da istedik. Tasarlayarak, vahşice, önceden planlanmış şekilde cinayetin işlendiği kanaatindeyiz" diye konuştu. Epözdemir ayrıca şüpheliye ait telefonun cinayet öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtlarını ve cep telefonu sinyal lokasyonlarını istediklerini ve zanlıya keşif yaptırılmasını istediklerini söyledi.

TELEFONU BULUNDU

Öte yandan Avcı'nın herhangi birinden varilin taşınması konusunda yardım alıp almadığı araştırılıyor. Katilin cesedi taşıdığı ormanlık alana giden yol güzergahında bulunan 100'ün üzerinde iş yeri ile mobese kamerası incelemeye alındı. Gültekin'in şüpheli tarafından olay sonrasında parçalanan cep telefonu ise 3 farklı noktada bulunarak, kriminal incelemeye gönderildi.

Kenan Gürbüz