SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
|11 Ağustos 2020 09:36
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SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı anket sonuçları
* Sizce korona konusunda hükümet başarılı olmuş mudur?
Başarılı: Yüzde 60.2
Başarısız: Yüzde 26.8
Ne Başarılı Ne Başarısız: Yüzde 10.1
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 2.9
* Sizce hükümet, Türkiye'nin dış politikasında (Suriye, Libya ve diğer konular) başarılı mıdır, başarısız mıdır: Başarılı: Yüzde 52.8 Başarısız: Yüzde 33.5 Kısmen başarılı: Yüzde 8.6 Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 5.1
* Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı, sizce başarılı mıdır?
Başarısız: Yüzde 62
Başarılı: Yüzde 19
Kısmen başarılı: Yüzde 13
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 6
* Bu pazar günü seçim olsa (milletvekilliği seçimi) hangi partiye oy verirsiniz?
(Kararsızlar dağıtılmış)
AK Parti: Yüzde 39.8
CHP: Yüzde 27.2
MHP: Yüzde 11.3
İYİ Parti: Yüzde 10.4
HDP: Yüzde 8.3 Diğer: Yüzde 3
* Bu pazar günü bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, isim olarak düşündüğünüzde
Cumhurbaşkanı olarak kime oy verirsiniz? (İsim verilmeden açık uçlu sorulmuştur.)
Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.5
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 9.1
Meral Akşener: Yüzde 7.2
Muharrem İnce: Yüzde 6.8
Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.4
Mansur Yavaş: Yüzde 6.3
Diğer: Yüzde 4.8
Kararsız: Yüzde 5.1
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12.8
*Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?
Hayır: Yüzde 72.3
Evet: Yüzde 15.8
Kararsız: Yüzde 7.8
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 4.1
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