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SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı

Kamuoyu araştırma şirketi Sonar'ın "Türkiye geneli siyasi eğilimler ve gündem araştırması Ağustos 2020" anketine göre yarın seçim olsa AKP yüzde 39.8, CHP yüzde 27.2, MHP yüzde 11.3, İYİ Parti yüzde 10.4 ve HDP yüzde 8.4 alıyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partiler ise yüzde 1'in altına altına kalıyor.
 11 Ağustos 2020 09:36
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SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı

SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı anket sonuçları

* Sizce korona konusunda hükümet başarılı olmuş mudur?
Başarılı: Yüzde 60.2
Başarısız: Yüzde 26.8
Ne Başarılı Ne Başarısız: Yüzde 10.1
Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 2.9

* Sizce hükümet, Türkiye'nin dış politikasında (Suriye, Libya ve diğer konular) başarılı mıdır, başarısız mıdır: Başarılı: Yüzde 52.8 Başarısız: Yüzde 33.5 Kısmen başarılı: Yüzde 8.6 Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 5.1

* Ülkemizdeki muhalefet partilerinin performansı, sizce başarılı mıdır?
Başarısız: Yüzde 62
Başarılı: Yüzde 19
Kısmen başarılı: Yüzde 13
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 6

* Bu pazar günü seçim olsa (milletvekilliği seçimi) hangi partiye oy verirsiniz? (Kararsızlar dağıtılmış)
AK Parti: Yüzde 39.8
CHP: Yüzde 27.2
MHP: Yüzde 11.3
İYİ Parti: Yüzde 10.4
HDP: Yüzde 8.3 Diğer: Yüzde 3

* Bu pazar günü bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, isim olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı olarak kime oy verirsiniz? (İsim verilmeden açık uçlu sorulmuştur.)
Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.5
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 9.1
Meral Akşener: Yüzde 7.2
Muharrem İnce: Yüzde 6.8
Selahattin Demirtaş: Yüzde 6.4
Mansur Yavaş: Yüzde 6.3
Diğer: Yüzde 4.8
Kararsız: Yüzde 5.1
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 12.8

*Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?
Hayır: Yüzde 72.3
Evet: Yüzde 15.8
Kararsız: Yüzde 7.8
Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 4.1
Memurlar.Net
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