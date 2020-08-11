'Maliye'de kurum içi mülakatlarda adil olunmalı!'

Vergi Uzmanları Platformu Başkanı Vecdi Yanbaz, Hazine ve Maliye Bakanlığında sınav ilanı beklenen kurum içi defterdarlık ve gelir uzmanlığı sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yanbaz, 7176 sayılı Kanunun yayımlanması ile 12/06/2019 tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde en fazla iki defa kurum içi defterdarlık ve gelir uzmanlığı sınavı açılması hükmünün kanunlaştığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"7176 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 08 Haziran tarihinde yayımlanmıştır. Sınava giriş şartlarını taşıyanların başvurabileceği sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Yazılı sınavdan başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az 75 puan alınması zorunlu olup bu puanı alamayan adaylar sözlü sınava giremeyeceklerdir. 75 puanın üzerinde alan adaylardan ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır. son sıradaki puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

Yanbaz sözlerine şöyle devam etti; ''2006-2012 yılları arasında yapılan kurum içi uzmanlık sınavlarında yazılı puan esas alınmış olup sözlü sınav şartı usul ve esaslarda yer almamıştır. Ancak ivedilikle ilanı beklenen sınava ilişkin son usul ve esaslarda sözlü sınav şartının yer alması sınavda başarılı olabilmek adına yoğun bir şekilde hazırlık yapan personelin şevkini kırmakta ve kuruma aidiyet duygusunu zedelemektedir.

Sınav giriş şartlarından bir tanesi de son üç yıl içinde uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir disiplin cezası almamış olmaktır. Doğal olarak hakkında bu ikisi dışında disiplin cezası bulunanlar bu sınava giremeyeceklerdir.

Ancak yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınava alınması kurama karşı duyulan güveni zedeleyecektir. Zira Türkiye genelinden sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların bir çoğu sözlü sınav için torpil arama derdine düşecek ve bu durum hem kurumu yoracak hem de sınava katılacak adaylarda farklı bir algı oluşturacaktır. Ayrıca yanyana iki masada çalışıp sözlü sınava giren adaylardan düşük puan alan adayın sözlüde başarılı olması durumunda diğer aday kendisine ''sen kurumun torpilli uzmanısın'' şeklinde hitap edecektir. Bu durumda kurum çalışanlar nezdinde saygınlık kaybına yol uğrayacaktır. Zira sözlü sınavı kazanan da kaybeden de bu sürecin sonunda birlikte çalışmaya devam edeceğinden iş barışının bozulmamasına dikkat edilmesi beklenmektedir.

Gerek Personel Genel Müdürlüğü'nün gerekse de Personel Daire Başkanlığı'nın bu sınav konusunda adil olacağına tüm çalışanlar inanmaktadır. Vergi Uzmanları Stratejik Araştırma Merkezi (VUSAM) olarak beklentimiz, yazılı sınavda başarılı olan adaylara sözlü sınav notu olarak yazılı notunun aynısının verilmesidir.

Kamu kurumlarında birçok bakanlıkta bu uygulamaya geçmeye başlayarak çalışanlarının güvenini kazanmaktadır. Bunun en güzel örneği Milli Eğitim Bakanlığı olup öğretmen adaylarına mülakat notu olarak yazılı notlarının aynısını vermektedir.

Bu uygulama sayesinde kurum baskı altında kalmaktan kurtulacak, kendi çalışanlarına güven verecek ve çalışma barışıda bozulmayacak olup sınava girebilecek olan personel ivedilikle sınav ilanını beklemektedir. "