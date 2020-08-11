Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın söndürüldü
|11 Ağustos 2020 09:43
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Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın Hamzabeyli'nin karşısındaki Lesovo bölgesinde 4 gündür süren yangın söndürüldü.
Hasköy Bölge Valisi Stefka Zdravkova, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) açıklamasında, binlerce dekarlık alana yayılan yangının orman ve tarım arazilerini etkilediğini belirterek, "Küçük bir insan hatası devasa zararlara yol açabiliyor." dedi.
Lesovo sınır kapısında bir tır şoförünün attığı sigaradan çıktığı tahmin edilen yangının sıcak ve rüzgarlı havanın da etkisiyle hızla yayıldığını belirten Zdravkova, belediye ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladıklarını aktardı.
Zdravkova, "Yangına neden olan küçük bir sorumsuzluk bölgede binlerce insana, hayvancılık ve tarım sektörüne zarar verdi. Vatandaşları yangın çıkabilmesi açısından bu riskli dönemde daha dikkatli ve sorumlu davranmaya çağırıyorum." diye konuştu.
Yetkililer, 4 gündür süren yangının söndürüldüğünü bildirdi.
Bölgede, 9 itfaiye aracı personeli nöbet tutacak.
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