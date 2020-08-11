Akaryakıta 23 kuruş zam bekleniyor
Benzine, Çarşamba gününden itibaren 23 kuruş zam bekleniyor
|11 Ağustos 2020 09:44
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İzmir'de suya yüzde 11,7 zam
10 Ağustos 2020 23:12
|Benzine 15 kuruş zam geliyor
10 Ağustos 2020 12:15
|İzmir'de taksilerin kilometre ücretine zam
09 Ağustos 2020 09:56
|Motorine 16 kuruş zam yapıldı
07 Ağustos 2020 16:30
|Temmuzda en çok yurt içi turların fiyatı arttı
04 Ağustos 2020 23:37
|Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte yeni zam oranı
04 Ağustos 2020 14:29
|Ekonomistler enflasyon rakamlarına ne dedi?
04 Ağustos 2020 14:01
|Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
04 Ağustos 2020 10:00
|İstanbul'da temmuzda en çok fiyatı artan ürünler
02 Ağustos 2020 14:59
|Altın maskenin de fiyatı arttı
01 Ağustos 2020 23:56