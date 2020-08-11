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Akaryakıta 23 kuruş zam bekleniyor

Benzine, Çarşamba gününden itibaren 23 kuruş zam bekleniyor
 11 Ağustos 2020 09:44
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Akaryakıta 23 kuruş zam bekleniyor

Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre 12 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 23 kuruşluk zam bekleniyor.
Memurlar.Net
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