Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|11 Ağustos 2020 09:47
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gram altın 469 lira seviyelerinde
11 Ağustos 2020 11:14
|Borsa, güne yükselişle başladı
11 Ağustos 2020 10:03
|Altında kar satışları başladı, altın fiyatı düşüyor
11 Ağustos 2020 09:45
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
10 Ağustos 2020 18:24
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
10 Ağustos 2020 17:14
|Altın günü 479 TL'den tamamladı
10 Ağustos 2020 16:43
|Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor
10 Ağustos 2020 08:44
|Vatandaş altına hücum etti
08 Ağustos 2020 15:29
|Gümüş, altınla yarışıyor: Gramı 7 liraya yaklaştı
08 Ağustos 2020 11:50
|Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
08 Ağustos 2020 02:58