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Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Artışların sebeplerinden bir tanesi aileler. Bir aileden 8-10 vaka görüyoruz. Bu nedenle aile içi temastan mutlaka kaçınmak gerekiyor. Aile içinde sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Kendimizde belirtiler görüyorsak mutlaka maske takmamız gerekiyor dedi.
 11 Ağustos 2020 10:14
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Yamanel, Kurban Bayramı etkisinin ise bu hafta gözlenebileceğini söyledi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye genelindeki vaka sayılarının artmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Yamanel, "Vaka artışı, bizim elimizde olan sebepler. Eğer biz maskeye, sosyal mesafeye, hijyen kurallarına dikkat edersek bu vaka sayılarının çok çabuk düştüğünü hep birlikte görebiliriz" diye konuştu.

"ARTIŞLARIN NEDENİ, AİLESEL VAKALAR"

Vaka sayılarının artışında 3 noktanın oldukça önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yamanel, öncelikle aile içinde önlem alınmamasının çok fazla virüs dağılımına neden olduğunu ifade etti.

Yamanel, "O nedenle aile içinde de mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye dikkat etmek lazım. Eğer kendimizden şüphe ediyorsak mutlaka aile içinde de maske takmamız gerekir. İkinci olarak, sosyal ortamlarda dağılım çok fazla oluyor. Düğünlerde, restoran, kafe gibi yerlerde dağılım fazla oluyor. Üçüncüsü de iş yerlerinde. İş yerlerinde de mutlaka tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. İş arkadaşlarımızdan geçişler çok fazla oluyor. Bu nedenle de iş yerinde hem sosyal mesafeye hem de maske takmaya özen göstermemiz lazım. Virüs hepimize bulaşabilir. Kendimizi virüslüymüş gibi, hep hastaymış gibi algılayarak zaten maske takıyoruz. Eğer hastaysak buna daha çok uymamız gerekiyor.

O yüzden çekinilecek bir şey yok. Artışların sebeplerinden bir tanesi aileler. Bir aileden 8-10 vaka görüyoruz. Bu nedenle aile içi temastan mutlaka kaçınmak gerekiyor. Aile içinde sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Kendimizde belirtiler görüyorsak mutlaka maske takmamız gerekiyor. Aile içinde de teması en aza indirmemiz lazım. Hasta olmasak bile teması en aza indirmemiz gerekiyor. Çalışanların da aile içine geri dönüşlerde mutlaka sakınmaları gerekiyor. Aile içinden bir kişi bulaştırıcı olursa bütün aileye bulaşıyor ve vakalarımız genellikle ailesel vakalar haline geliyor" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM VE TATİLİN YANSIMALARI BU HAFTA ORTAYA ÇIKACAK"

Dikkat edildiği zaman vaka sayılarının çok azaldığını, ancak dikkati elden bırakınca hemen artış gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Yamanel, "Bu nedenle gidişat tamamen vatandaşımızın elinde. Kısıtlamalar şu an için düşünülmüyor ama kontrollü sosyal hayata alışmamız gerektiğini her zaman söylüyoruz. Ama özellikle toplu taşıma alanlarında çok dikkatli olmamız lazım. Toplu taşımalarda çok kalabalık oluşturmamamız lazım. Zaten oturma planları mevcut. Bir taşıta ne kadar kişinin bineceğine kadar her şey planlanmış durumda. Bunlara uymamız gerekiyor. Bunlara uyarsak bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Vatandaşımız da sıkıldı ama vurgulamamız gerekiyor; mutlaka sosyal mesafeye, maske kullanmaya ve hijyene dikkat etmemiz lazım. Bayramın ve tatilin yansımaları bu hafta içerisinde kendini belli edecektir. Ümit ediyorum ki bu sayılarla geçiştiririz ama artabilir. Vatandaşlarımızın çok dikkat etmesi lazım" diye konuştu.
DHA
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