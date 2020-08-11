Yargı ve güvenlik mensubu olarak kendini tanıtan dolandırıcı yakalandı
|11 Ağustos 2020 10:01
|Yazdır
Kendisini yargı ve güvenlik mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Doğan Ç'nin kendisini emekli askeri hakim, Yargıda Birlik Platformu Başkanı, istihbaratçı, polis, asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin önemli kişilerin Yargıtaydaki işlerini takip ettiğini, para karşılığında dava dosyalarının takibini yaparak haksız kazanç elde etmeye çalıştığını, farklı kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak otellerde konakladığını, iş adamı olarak tanıttığı yurt dışındaki üst düzey bürokratlar ile irtibatlı olduğunu belirledi.
Şüphelinin işlerinin takibini yaptığı kişilere sürekli hediyeler gönderip irtibatını kesmediğini, kendisine maddi menfaat sağlayıp lüks bir hayat yaşadığını tespit eden ekipler, bunun üzerine operasyon düzenledi.
Şüpheli Doğan Ç, İzmir'de gözaltına alınırken, aracında adına düzenlenmiş sahte hakim, savcı kimlik kartı, el telsizi, tepe lambası ve çok sayıda çek, senet ele geçirildi.
Basında da haberlerinin yayınlandığı belirlenen zanlının, kendisini gözaltına alan polislere aracında bulunan suç unsurlarını yok etmeleri karşılığında yüklü miktarda rüşvet teklifinde bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Doğan Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erzincan'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
11 Ağustos 2020 11:53
|Kadın avukat müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi
11 Ağustos 2020 11:47
|Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
11 Ağustos 2020 11:45
|Maske uyarısı yapan imamı darbeden şüpheliler yakalandı
11 Ağustos 2020 11:42
|İBG'deki Kovid-19 aşı çalışmasında hayvan deneyleri olumlu sonuçlandı
11 Ağustos 2020 11:35
|Milli sporcunun erkek arkadaşı alacak tartışmasında adam öldürdü
11 Ağustos 2020 11:33
|Büyü bozdurmak için 300 bin lirasını kaptırdı
11 Ağustos 2020 10:59
|Polisin ikna ettiği kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
11 Ağustos 2020 10:46
|Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın söndürüldü
11 Ağustos 2020 09:43
|Pınar Gültekin'in katili Ceren'in ifadesi yeniden alınacak
11 Ağustos 2020 09:30