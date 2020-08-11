Borsa, güne yükselişle başladı
|11 Ağustos 2020 10:03
|Yazdır
Açılışta BIST 100 endeksi, 6,72 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 1.082,24 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,64 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile ticaret, tek gerileyen ise yüzde 1,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Dün 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışına göre yüzde 1,41 değer kazanarak 1.075,52 puana çıktı ve böylece günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.070 puanın hemen üzerinde tamamladı.
Analistler, bugünün veri gündeminde, Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ABD başta olmak üzere yeni teşvik beklentilerinin artmasıyla dünya borsalarındaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek,1.100 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gram altın 469 lira seviyelerinde
11 Ağustos 2020 11:14
|Güne başlarken döviz fiyatları
11 Ağustos 2020 09:47
|Altında kar satışları başladı, altın fiyatı düşüyor
11 Ağustos 2020 09:45
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
10 Ağustos 2020 18:24
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
10 Ağustos 2020 17:14
|Altın günü 479 TL'den tamamladı
10 Ağustos 2020 16:43
|Uzmanlar uyardı! Altında ralli bitiyor
10 Ağustos 2020 08:44
|Vatandaş altına hücum etti
08 Ağustos 2020 15:29
|Gümüş, altınla yarışıyor: Gramı 7 liraya yaklaştı
08 Ağustos 2020 11:50
|Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
08 Ağustos 2020 02:58