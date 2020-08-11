Başkent'te FETÖ'nün sivil yapılanması operasyonu: 10 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
|11 Ağustos 2020 10:19
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 4'ü ByLock kullanıcısı 10 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "sivil yapılanması"na yönelik operasyonda, 4'ü ByLock kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerden 6'sının yakalandığı, 4'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde devam ettiği belirtildi.
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