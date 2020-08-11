1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valiliklere genelge gönderildi! Terör örgütüyle ilgili 'döviz' uyarısı

İçişleri Bakanlığı,kış üslenmesi sürecine giren terör örgütünün, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği uyarısında bulundu.
 11 Ağustos 2020 10:44
Yazdır

İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine, "Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, ülkemizin milli güvenliğini, kamu düzenini ve vatandaşların Anayasal hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarıyla topyekün ve özverili mücadele sayesinde terör örgütlerinin hareket serbestisi ve eylemleri oldukça kısıtlandığı, örgütlere katılımın ciddi oranda azaldığı vurgulandı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları neticesinde çözülme sürecine giren, yurt içindeki varlığı tükenme noktasına gelen ve kendisine eleman devşirmesi önemli ölçüde sekteye uğratılan PKK/KCK/PYD/YPG bölücü terör örgütünün; sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte mevcudiyetini sürdürmek, kaybettiği desteği artırmak ve yeni kazanımlar elde etmek gayesiyle kış üslenmesi hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

Özellikle kış döneminde önceki yıllardan farklı sığınak/barınak yerlerinin oluşturulması çalışmalarının yapılacağı belirtilen genelgede, üslenmeye girecek terörist grupların yerlerinin deşifre olmaması amacıyla güvenlik güçlerini oyalama maksatlı sonbahar döneminde eylem arayışı içerisinde olabileceği belirtildi.

Genelge, örgütün erzak ve yaşam malzemesi temin etmek maksadıyla yurt içindeki mensupları ve uzantılarınca yüksek miktarlarda döviz (dolar vb.) bozdurulabileceği anlaşıldığı ifade edilerek, şu uyarılarda bulunuldu:

Bölücü terör örgütü mensupları ve uzantılarınca, toptan satış yapan yerler ile market, bakkal, manav, tüp bayi gibi yerlerden dikkat çekici miktarda un, şeker, konserve, helva, reçel, tüp vb. gıda ve yaşam malzemelerinin satın alınabileceği ve yüksek miktarlarda döviz (dolar vb.) bozdurulabileceği konusunda kolluk kuvvetlerince başta ilgili meslek odaları (pazarcılar, bakkallar ve bayiler, ayakkabıcılar vb.) ile esnafın (toptan gıdacılar, marketler, tüp bayileri vb.) dikkatli olmaları hususunda uyarılarak olası durumlarda kolluk birimlerine haber vermeleri yönünde tebligat yapılacak.

Yol kontrol ve arama noktalarında ve köy/dağ yollarında terör örgütü mensuplarına yapılabilecek lojistik ikmal faaliyetlerine karşı başta kamyonet, panelvan, minibüs türü olmak üzere şüpheli araçların detaylı aramalardan geçirilmesi; erzak, yaşam malzemesi, piknik/mutfak tüpü vb. madde taşıyan araçların kontrolüne ağırlık verilmesi; tali yol, köy ve arazi yollarında devriye sayısının arttırılması ve şok yol kontrol faaliyetlerinde bulunulacak.

Bölücü terör örgütünün faaliyetlerine karşı istihbari çalışmalara ağırlık verilerek bölücü terör örgütü mensupları ve uzantılarının erzak ve yaşam malzemesi teminini engellenecek. Özellikle vatandaşlar, yayladan dönüşlerinde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınabileceği düşünülerek yaylada bırakmamaları konusunda uyarılacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor
11 Ağustos 2020 11:31		 Karaman'da düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı
11 Ağustos 2020 11:17
Evde sağlık hizmetleri ekiplerinden en çok 'heyet raporu' talep edildi
11 Ağustos 2020 11:15		 Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı
11 Ağustos 2020 11:13
Kars'ta Kozlu köyü karantinaya alındı
11 Ağustos 2020 09:06		 Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'
11 Ağustos 2020 08:37
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
11 Ağustos 2020 08:35		 ÖSYM'den DGS'ye giren adaylara eğitim bilgileri uyarısı
11 Ağustos 2020 08:34
MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak
11 Ağustos 2020 07:42		 10 gün sürekli denetim bugün başlıyor
11 Ağustos 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Erzincan'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü11:48 - Amasya Üniversitesine 5 yeni program11:47 - Kadın avukat müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi11:45 - Öğretmenler, özür durumunda, istedikleri yerleri tercih edebilirler mi?11:45 - Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti11:43 - Putin açıkladı: İlk aşının tescilini yaptık, kızıma uygulandı
11:42 - Maske uyarısı yapan imamı darbeden şüpheliler yakalandı11:35 - İBG'deki Kovid-19 aşı çalışmasında hayvan deneyleri olumlu sonuçlandı11:33 - Milli sporcunun erkek arkadaşı alacak tartışmasında adam öldürdü11:31 - Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor11:25 - Türk lise öğrencisi, 2 kişiyi boğulmaktan kurtardı11:19 - Eskişehirli Örümcek Adam'dan 'maskeni tak, kahraman ol' çağrısı
11:17 - Karaman'da düğünler 3 saat ile sınırlandırıldı11:15 - Evde sağlık hizmetleri ekiplerinden en çok 'heyet raporu' talep edildi11:14 - Gram altın 469 lira seviyelerinde11:13 - Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı10:59 - Büyü bozdurmak için 300 bin lirasını kaptırdı
10:55 - Mansur Yavaş: Bir kare fotoğrafımı gösterin, derhal istifa edeceğim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Altında kar satışları başladı, altın fiyatı düşüyor
Pamukkale'de, rektörlüğe vekaleten atanan isim belli oldu
YÖK, bu alıma da soruşturma başlatmalı! Sınavı, kadronun ilan edildiği bölüm başkanının eşi kazandı
TBMM'ye personel alımında yazılı sınav notu düşürüldü
Sınavlı okulların tamamı doldu
SONAR, yaptığı son anket sonuçlarını açıkladı
10 gün sürekli denetim bugün başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi: Aile içinde teması kesin
Büro personeli alımında 'İHA pilotu şartı'
Kurduğu partinin genel başkanı seçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aamir khan'ın niğde'de film çekmesi 1
melih şendil 1
Yok birbirlerinden farkları 1
alpaslan öztürk 1
Fer.ah 2
kombucha çayı 1
mahalle düğünleri 3
Kadınlar futbolda olmamalı 2
eşine özel kadro açan rektöre soruşturma açılması 4
haris seferovic 1
SON İLANLAR
Bereketli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Orbel Geçici 16 İşçi Alacak
Kars Beltaş 3 İşçi Alacak
İstanbul İston 6 İşçi Alacak
Giresun Alucra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Elazığ Karakocan Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Burdur Kızılkaya Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam